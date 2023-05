Niente feste in famiglia: scioperano i lavoratori dell’outlet di lusso

L’accordo con l’azienda non c’è stato, così dopo una domenica di volantinaggio e il presidio di protesta i lavoratori dell’outlet di lusso di Castel Romano hanno deciso di scioperare. Gli addetti alle vendite incroceranno le braccia martedì 24 maggio, dalle ore 10 alle 12, per dire no alla scelta del McArthur Glenn Group di tenere aperto il centro commerciale il giorno di Santo Stefano.

Sciopero all’outlet di Castel Romano

“Il Gruppo nonostante le nostre richieste, ha confermato la volontà di tenere aperto il negozio per il prossimo 26 dicembre, per l’Extra Trading Day. Noi non ci fermiamo, ribadiamo che il vero lusso è anche andare incontro ai lavoratori, permettendo loro di passare Santo Stefano insieme alle loro famiglie” - hanno scritto in una nota Filcams-Cgil di Roma e Lazio Filctem Cgil , Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti e Femca Cisl, Uiltucs Lazio e Uiltec a margine dell’incontro con la dirigenza dell’outlet.

I lavoratori contro l’apertura del 26 dicembre

Contestualmente allo sciopero si terrà un’assemblea dei lavoratori per decidere insieme le ulteriori azioni da intraprendere. “Si tratta di persone sempre attive e sempre dedite, che si sentono private della possibilità di trascorrere un momento importante di Festa con le loro famiglie. La decisione del gruppo - sottolineano le sigle sindacali - dimostra come la logica del mero profitto non tenga conto del benessere dei dipendenti e di come non trovano riconoscimento i loro sforzi quotidiani. Pertanto intraprenderemo tutte le azioni di lotta necessarie per dare voce al diritto dei lavoratori di trascorrere le festività Natalizie con la propria famiglia”.