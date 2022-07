Tagli alle ore e stipendi più bassi, entrano in sciopero gli addetti alle pulizie delle filiali Bnl

Hanno incrociato le braccia gli addetti alle pulizie e sanificazione delle filiali della Bnl. L’ultimo tentativo dei sindacati Filcams CGIL Roma Lazio e Fisascat CISL Roma Capitale e Rieti di trovare un punto di incontro con la società non è andato a buon fine. L’azienda, nell'ultimo incontro avuto con le parti sociali, ha ribadito di voler aprire un accordo di solidarietà, strada che per i sindacati non è percorribile. È stato quindi proclamato uno sciopero ad oltranza, cominciato oggi, 6 luglio. Da giovedì 7 luglio, invece, i lavoratori continueranno a manifestare anche con un presidio sotto la sede romana della Bnl di via Altiero Spinelli.

Servizio pulizia e sanificazioni, tagli del 20% al monte ore

Dall’inizio di luglio 2022, la società Centrogest è subentrata alla Sicuritalia, che aveva operato dal 2015, nei servizi di pulizia e sanificazioni delle filiali della Banca Nazionale del Lavoro. Il nuovo appalto prevede un taglio del monte ore del 20% e riguarda circa 100 lavoratori nel Lazio. Una situazione insostenibile visto che, in passato, le ore erano state già tagliate di circa il 50%. “Tale situazione – hanno scritto i sindacati alla BNL, al termine dell’ultimo tavolo di confronto - porterebbe i lavoratori ben oltre la soglia del minimo contrattuale in netto contrasto con il Ccnl applicato, cosa che molti di loro hanno già subito con la riduzione del parametro nei precedenti cambio di appalto”.

Stipendi da 280 euro al mese

Se le cose non dovessero cambiare, questi lavoratori, molti dei quali guadagnano in media circa 280 euro al mese, vedrebbero una decurtazione dello stipendio del 20%. Per questo i sindacati hanno deciso di scioperare ad oltranza, per riuscire a salvare quel poco che è rimasto del salario degli addetti ai servizi.

Filiali Bnl senza pulizia e sanificazione

Questo sciopero pone certamente delle criticità nelle filiali della Bnl interessate dall’iniziativa. Specialmente in un momento in cui i contagi da covid sono in risalita, rappresenta un problema serio l’interruzione delle operazioni di pulizia e, soprattutto, sanificazione degli ambienti di lavoro. Lavoratori e sindacati sembrano determinati ad andare avanti ad oltranza, finchè non verranno rivisti i termini dell’appalto e garantito un reddito più dignitoso.