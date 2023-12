Lo sciopero che mette a rischio shopping e pasti. Dal commercio alle mense, ecco chi si ferma

Shopping a rischio così come i servizi di ristorazione collettiva, con lo stop che riguarderà anche mense aziendali, delle strutture sanitarie e scolastiche (nelle scuole servizio minimo garantito). Venerdì 22 dicembre c’è lo sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici del settore terziario, distribuzione e servizi, della distribuzione moderna organizzata e di quella cooperativa. Si fermano anche gli impiegati nel comparto turistico ricettivo alberghiero insieme ai colleghi delle agenzie di viaggio e delle aziende termali. In Italia 5 milioni di lavoratori, tutti in attesa, in media da oltre 3 anni, dei rinnovi dei contratti nazionali di settore.

Lo sciopero del 22 dicmebre. Chi si ferma

La mobilitazione è stata indetta Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs dopo la brusca l'interruzione dei negoziati ed è finalizzata a sollecitare un avanzamento del confronto, denunciare lo stallo delle trattative “e l'ormai insostenibile situazione in cui versano le lavoratrici e i lavoratori con i salari al palo e il mancato aggiornamento della parte normativa dei contratti, mentre i settori del terziario e del turismo registrano una ripresa e un aumento dei fatturati”. A Roma il corteo di protesta muoverà da Piazza Esquilino alle 9:30, percorrendo via Cavour e via dei Fori Imperiali fino a Piazza Santi Apostoli dove alle 11.30 è previsto il comizio conclusivo.

Alla base della protesta nel macrosettore terziario, “l'indisponibilità - denunciano i sindacati - delle associazioni datoriali di settore Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Ancc-Coop, Confcooperative-Consumo e Utenza e Agci-Agrital a riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori incrementi retributivi in linea con l'andamento inflazionistico", così come peraltro previsto dagli accordi interconfederali sugli assetti contrattuali.

Fallito anche il tentativo in extremis dei sindacati di procedere ai rinnovi contrattuali, a fronte di una sostanziale conferma delle pregiudiziali poste alla base dei negoziati con Confcommercio e Confesercenti che “nonostante sbandierino pubblicamente di voler sottoscrivere un Ccnl innovativo, si ostinano a richiedere una drastica riduzione di una pluralità di istituti contrattuali quali la 14° mensilità, i permessi retribuiti e gli scatti di anzianità".

La protesta nel settore del turismo

Non va meglio nel comparto turistico. Le organizzazioni sindacali puntano il dito anche contro le associazioni datoriali di settore Fipe, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci Servizi, Federalberghi, Faita, Federcamping, Fiavet, Federturismo Aica, Confturismo, Federterme, Assohotel, Assocamping, Assoviaggi, Fiba e Fiepet "si rifiutano di parlare di aumenti salariali in linea con gli indici Ipca e adeguati a far recuperare ai lavoratori l'aumento del costo della vita, in alcuni casi disconoscendo gli accordi interconfederali a suo tempo sottoscritti". Le associazioni - denunciano Filcams Cgil, Fiscascat Cisl e Uiltucs - propongono di riformare dell'attuale classificazione del personale, con la revisione al ribasso dei livelli di inquadramento, il taglio dei permessi retribuiti, la sterilizzazione degli scatti di anzianità, l'aumento dell'importo della trattenuta pasto, un maggiore ricorso ai contratti a tempo determinato, la riduzione del periodo di comporto tra malattia e infortunio e del periodo di preavviso.

A rischio chiusura le terme

Nel settore termale l'associazione datoriale "si accanisce contro le lavoratrici e i lavoratori, adducendo ulteriori scuse quali l'abbassamento delle tariffe riconosciute dal SSN per le prestazioni a carico dello stesso, ritenendo eccessive le rivendicazioni sindacali di aumenti salariali in linea con l'indice Ipca".

Da qui l'auspicio dei sindacati affinchè prevalga anche da parte delle Associazioni imprenditoriali il senso di responsabilità e della misura, “per non arrecare l'ennesima offesa a quanti generosamente ogni giorno consentono alle imprese di operare e consolidarsi nei mercati di riferimento”. Da qui lo sciopero di venerdì 22 dicembre proclamato perchè si arrivi anche a riaprire seriamente il confronto tra le parti, “in un ambito rispettoso della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, per entrare nel merito e neutralizzare ogni tentativo di svilire le trattative attenuandone il valore”.