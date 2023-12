Scioperano i medici. Sale operatorie e ambulatori rischiano di rimanere vuoti

Sciopero dei medici e dei veterinari in tutta Italia. Lunedì 18 dicembre una parte del comparto sanità si ferma e anche a Roma sono a rischio interventi chirurgici, visite ambulatoriali e consulenze differibili. Incrociano le braccia anche farmacisti, psicologi, biologi e dirigenti sanitari.

Sciopero di medici e veterinari

Un lunedì nero per gli utenti del servizio sanitario nazionale e per la filiera agroalimentare che rischia di subire anch’essa uno stop. Si prevede il blocco delle prestazioni anestesiologiche, con paralisi delle sale operatorie. In tutta Italia rischiano di saltare 25mila interventi. Stop ai percorsi prechirurgici, degli ambulatori di terapia del dolore e di

tutte le consulenze differibili. Blocco delle prestazioni di radiologia diagnostica, interventistica e ambulatoriale, della diagnostica di laboratorio, delle prestazioni psicologiche nei consultori, nelle neuropsichiatrie infantili, nei centri di salute mentale, delle prestazioni farmaceutiche in ospedale e sul territorio, dei servizi di igiene e sanità pubblica. Rallenteranno i mercati di import export di derrate alimentari, macellazioni, forniture di carni e prodotti ittici. Aumento dei tempi di attesa nei pronto soccorso per tutti i codici minori differibili.

La mobilitazione

Una mobilitazione indetta da Aaroi-Emac, Fassid, Fvm-Federazione veterinari e medici e Cisl medici. “Indispensabile - scrivono le sigle sindacali - per dare un messaggio

chiaro alla politica di Governo: il servizio sanitario nazionale ha bisogno di aiuto. La Legge di Bilancio non lo aiuta affatto. Lo sciopero - spiegano - è l’estrema ratio a cui ricorrere per reclamare il diritto pubblico alla salute garantito da personale pubblico, dato che il governo centrale scaccia dal pubblico impiego i professionisti di cui la sanità pubblica ha bisogno, nel silenzio assordante delle Regioni, che per mantenere i loro sistemi sanitari dovendo ricorrere a cooperative e gettonisti vari dovranno aprire voragini nei loro bilanci”. E medici, veterinari e farmacisti si ritroveranno per manifestare in piazza a Roma. L’appuntamento è a piazza Castellani, davanti al Ministero della Salute.