I magazzinieri Amazon incrociano (di nuovo) le braccia. Ecco i motivi della protesta

Ritmi di lavoro troppo intensi, volumi di pacchi da imballare sempre maggiori e i dipendenti Amazon impiegati nella Delivery Station di Magliana fanno sempre più fatica, tanto da dover ricorrere all'assunzione di farmaci antidolorifici per sopportare i turni. A sostenerlo è il sindacato USB Logistica, che per questo tra stanotte e questa mattina, 14 maggio, ha indetto uno sciopero dei dipendenti del magazzino Amazon della Magliana, che hanno nuovamente incrociato le braccia. E' stata la quinta volta in un mese e a quanto fanno sapere, non sarà l'ultima.

Sciopero magazzinieri Amazon

La prima protesta è stata a fine marzo. Oltre il 90% dei circa 70 magazzinieri interruppe la catena di montaggio lasciando 10mila pacchi nel deposito. Ce ne sono state altre, con turni interrotti a metà e driver rimasti senza prodotti da consegnare. La motivazione dell'agitazione non è economica. Sono i turni definiti massacranti a spingere i dipendenti diretti di Amazon a chiedere ascolto da parte dell'azienda, per una maggiore tutela della salute e della sicurezza di chi si occupa di gestire i pacchi nel deposito di Magliana.

Antidolorifici per sopportare i carichi

"Un'indagine del nostro dipartimento Salute e Sicurezza - spiega Massimo Pedretti di USB Logistica - fa emergere dati drammatici: il livello di rischio per la salute è 10 volte più alto del consentito e le previsioni sono anche peggiori. Lo studio certifica un'incidenza di oltre il 20% di problematiche muscolo-scheletriche e quasi la metà dei magazzinieri assume farmaci per poter lavorare". D'altronde il volume di lavoro è sempre più imponente, come conferma Pedretti: "Siamo passati, in tre anni - fa sapere - dai 200 ai quasi 700 pacchi all'ora. Con una sola pausa".

"I lavoratori non ce la fanno e dopo 3 anni mollano"

A far aumentare i carichi e i ritmi è un algoritmo, utilizzato dall'azienda per stabilire la quantità di colli da gestire nell'arco di un singolo turno: "Il problema è che questo algoritmo - continua Pedretti - si basa sui ritmi tenuti da lavoratori di vent'anni presi con contratti di somministrazione di due mesi, che spingono tantissimo come è normale che sia. Ma tutti gli altri, la maggior parte della forza lavoro, ha contratti più lunghi e un'età superiore, anche se ancora giovani. E infatti il risultato è che ogni tre, massimo quattro anni c'è un ricambio pressoché totale delle lavoratrici e dei lavoratori, perché non ce la fanno. Sopraggiungono problemi a spalle, colonna vertebrale e mani". Ad oggi USB Logistica fa sapere che non sono arrivati riscontri né aperture al dialogo da parte dell'azienda, per questo "ci saranno sicuramente altre forme di protesta, sempre in modalità differenti. Nel frattempo abbiamo scritto alla Asl, chiedendo un'ispezione nel magazzino di Magliana".

Il commento della Cgil

Chi non ha preso parte a queste proteste, ma sta conducendo una trattativa sindacale sulle stesse tematiche, è la Filt Cgil di Roma e del Lazio. La segretaria regionale, Valeria Mizzau, spiega a RomaToday: "Quando si parla di salute e sicurezza, bisogna rendersi conto che il tema riguarda tutta la filiera e non solo i magazzinieri - le sue parole - perché dalla logistica ai trasporti ai driver, i ritmi sono veloci e pressanti. Quello che stiamo facendo noi, avendo un'ampia rappresentanza in ogni settore e in particolare a Passo Corese e Colleferro, è intervenire sulle ragioni della tutela della salute e della sicurezza, con la consapevolezza che i ritmi e i carichi non vengono stabiliti dall'uomo, ma dall'intelligenza artificiale, cioè da un algoritmo. Ed è un'organizzazione standard, che Amazon applica in tutto il mondo. Noi lavoriamo ogni giorno al fianco dei nostri iscritti e teniamo alla sicurezza dei lavoratori, come sappiamo ci tenga anche l'azienda. Bisogna negoziare su questo, puntando alla contrattazione e alla ponderizzazione dei turni, tenendo conto delle fragilità rappresentante, per esempio, da chi ha maggiori carichi familiari, una maggiore anzianità o diritto alla 104. Questo tavolo è partito nel 2020, ci vuole tempo. Le Delivery Station, come è quella della Magliana, sono l'ultimo pezzo che dobbiamo sindacalizzare, non è facile entrare in quel mondo, ma ci stiamo provando".

Amazon: "Nel 2023 investiti 8,7 milioni in progetti sulla sicurezza"

“Siamo orgogliosi delle condizioni che offriamo ai nostri dipendenti - è invece la posizione di Amazon fornita a RomaToday - e investiamo costantemente per creare un luogo di lavoro sicuro, moderno ed inclusivo. L’attenzione di Amazon in materia di sicurezza rappresenta una costante. In Italia nel solo 2023 abbiamo investito 8,7 milioni di euro in progetti specifici legati al miglioramento della sicurezza, all’acquisto di nuove dotazioni e alla sorveglianza sanitaria 24/7 in tutti i siti logistici presenti sul territorio nazionale. La consapevolezza sull’importanza della sicurezza negli ambienti di lavoro si alimenta e supporta anche attraverso una costante promozione culturale sul tema, che in Amazon si è concretizzata in oltre 610mila ore di formazione erogate ai dipendenti negli ultimi due anni e con la presenza di oltre 3.500 operatori di primo soccorso e addetti all’anti-incendio”.