Scioperano 100 lavoratori delle televendite: sono senza stipendio da due mesi

Metà dello stipendio di marzo non è mai arrivato così come il compenso per le prestazioni di aprile. L’attesa e lo stato di agitazione di oltre due settimane sono state vane, così i 105 lavoratori di GM24 hanno deciso di scioperare per due giorni. Si fermano oggi e domani i dipendenti dell’azienda italiana di produzione radiotelevisiva che commercializza in tv sul digitale terrestre, su web e social prodotti di marchi internazionali che vanno dalla moda alla cucina, casa, sport e benessere.

Lo sciopero dei lavoratori di GM24

“Non è possibile che queste persone debbano far fronte ai pagamenti e alle spese che li riguardano senza ricevere alcuna risposta dall’azienda” - scrivono in una nota Filcams-Cgil Roma e Lazio, Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti, Fistel-Cisl Lazio e UilTucs Roma e Lazio.

“La società, subentrata a un’altra lo scorso novembre, aveva dato precise garanzie di investimento e di tutela, di cui al momento non vediamo traccia. Al tempo stesso, è stato realizzato e applicato un piano di riorganizzazione inadeguato”. Sindacati e lavoratori pretendono il pagamento degli stipendi, un piano organizzativo efficiente e prospettive solide per il futuro. Scioperano per avere risposte e riscontri. “Non è accettabile restare in balìa dell’incertezza, faremo tutto il possibile - garantiscono le organizzazioni sindacali - per fare in modo che i lavoratori siano rispettati”.