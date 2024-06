Ristorazione collettiva, il contratto è scaduto da tre anni. In Campidoglio la protesta di 500 lavoratori

Sciopero nazionale dei dipendenti delle imprese che aderiscono ad Anir Confindustria e Angem. La protesta è arrivata in piazza del Campidoglio martedì 4 giugno, con circa 500 persone riunite sotto le sigle dei sindacati Filcams Cgil, Fisascal Cisl e Uiltucs Lazio.

Sciopero nazionale della ristorazione collettiva

Il motivo è il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore turismo, sotto il quale operano lavoratrici e lavoratori della ristorazione collettiva. Dalle mense scolastiche a quelle ospedaliere, passando per i servizi nelle caserme e negli alberghi. Nel Lazio parliamo di circa 10mila persone, con una rappresentatività molto folta - soprattutto su Roma - di chi lavora nella refezione scolastica e ospedaliera.

Il contratto collettivo scaduto da tre anni

"Mentre per quanto riguarda il settore commercio e distribuzione si è arrivati ad un accordo - spiegano i sindacati in piazza - noi che facciamo riferimento al turismo eravamo in dirittura d'arrivo, tanto che oggi (il 4 giugno, ndr) nel pomeriggio è previsto un nuovo incontro. Ma ci è arrivata la diffida a portare a termine questa contrattazione da parte di Anir Confindustria e Angem". Come spiega Cristina Silvestri di Fisascat Cisl "le aziende che fanno riferimento alle due aziende hanno deciso di uscire dal tavolo e diffidato il sindacato a sottoscrivere un contratto collettivo che rappresenterebbe un miglioramento per i lavoratori".

"Le aziende vogliono favorire il lavoro povero"

Lo conferma anche Alessandro Russo di Filcams: "Vogliono un contratto diverso, peggiorativo e con meno tutele oltre che un salario più basso - dichiara mentre si trova in piazza del Campidoglio - . Le aziende lamentano di non essere in grado di rinnovarlo a condizioni migliorative, perché non sono sul mercato essendo legate agli appalti. Noi non possiamo accettare che i profitti siano fatti esclusivamente sul costo del lavoro. Abbiamo un'ampia fetta di operaie e operai che guadagna dai 550 ai 650 euro al mese, spesso monoreddito. E i parametri orari sono bassi, dalle 15 alle 20 ore settimanali. Stiamo parlando di servizi effettuati per la pubblica amministrazione, dalle scuole agli ospedali". Come si legge nel comunicato congiunto del 4 giugno "la protesta fa seguito alla diffida inviata alle organizzazioni sindacali da Anir-Confindustria e Angem (Authentica, Eutourist, Dussmann, Serenissima, Euroristorazione, Vivenda, Compass, Elior, Pedevilla, Sodexo, per citare le aziende che aderiscono a queste associazioni e che sono più presenti sul territorio del Lazio) per impedire l’imminente rinnovo del contratto nazionale dei Pubblici esercizi, siglato con Fipe-Confcommercio. Di fatto il tentativo di creare un contratto povero della sola ristorazione collettiva, delle mense".

Le voci di chi è sceso in piazza

"Chiediamo di essere trattati adeguatamente - protesta una lavoratrice della mensa del Policlinico di Tor Vergata - non siamo l'ultima ruota del carro. Il contratto dev'essere adeguato ai costi della vita attuali, con un aumento congruo relativo al caro vita e all'inflazione. Non arriviamo a fine mese, soprattutto chi come me non ha più gli assegni familiari". Gisella, invece, lavora in una mensa scolastica in XIV municipio ed è nel direttivo della Cisl: "Io sono dipendente di un'azienda che, invece, il contratto vorrebbe rinnovarlo, quindi sono qui per supporto e solidarietà. Chi ha lasciato il tavolo delle trattative non vuole riconoscere l'aumento salariale, gli scatti di anzianità e gli adeguamenti di tredicesima e quattordicesima. Non viene riconosciuto il lavoro usurante e ci sono colleghe oltre i 70 anni che ancora lavorano per raggiungere i minimi contributivi per una pensione dignitosa. Inoltre, nei mesi estivi con le scuole chiuse, siamo senza Naspi".

La posizione di Anir e Angem

Dal canto loro, Anir e Angem il 29 maggio hanno pubblicato una nota congiunta nella quale dichiarano esattamente l'opposto: "Il nostro obiettivo è ottenere un contratto nazionale della ristorazione collettiva con adeguamento dei salari al costo della vita e un impianto normativo per rendere competitivo il settore - scrivono - . Le nostre richieste non hanno avuto risposta, nonostante siano effettuate dal 70% delle imprese del settore, non rappresentate in sede di rinnovo del CCNL. Si sta scegliendo di rinnovarlo con una minoranza delle imprese del settore, per lo più rappresentanti di aziende cooperative". A quanto spiegato dagli stessi sindacati, infatti, sarebbero solo un paio le aziende che si sono schierate per il rinnovo del contratto come da richieste dei sindacati.

"Un CCNL senza di noi non sarà applicabile"

"Le forze sindacali hanno proclamato uno sciopero nazionale di settore - continuano Anir e Angem - , ma solo nei confronti delle aziende rappresentate da noi. Tacciando le nostre richieste di servire da azione di disturbo. Cosa bizzarra e paradossale: da un lato colpisce le associazioni – e le aziende – a cui non viene permesso di partecipare alla contrattazione ufficiale; allo stesso tempo sono individuate come interlocutori con uno sciopero mirato. A noi sembra chiaro che, laddove il CCNL citato fosse rinnovato senza il nostro attivo concorso, non potremmo certamente riconoscere quel contratto come applicabile al nostro settore di attività".