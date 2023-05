La tv dello shopping è implosa: lavoratori senza stipendio e clienti in attesa dei rimborsi da sei mesi

“Siamo in balia dell’incertezza più totale ed onestamente non sappiamo cosa aspettarci per il futuro”. A parlare ai microfoni di RomaToday è uno dei lavoratori di GM24, l’azienda italiana di produzione radiotelevisiva che commercializza in tv sul digitale terrestre, su web e social prodotti di marchi internazionali che vanno dalla moda alla cucina, casa, sport e benessere. Una realtà sull’orlo del baratro che rischia di scomparire e con essa i suoi 105 dipendenti.

La protesta dei lavoratori di GM24

Già, perché nonostante il recente cambio di proprietà, con le quote che a novembre scorso sono passate dai fratelli Giovanni e Marco Sciscione all’IGI Investment, fondo di private equity industriale guidato da Giuseppe Incarnato, i lavoratori sono da due mesi senza stipendio. Manca loro metà compenso di marzo e tutto aprile, “intanto siamo a metà maggio e non si vede un euro” - lamentano. Per questo da settimane Filcams-Cgil Roma e Lazio, Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti, Fistel-Cisl Lazio e UilTucs Roma e Lazio, hanno proclamato lo stato di agitazione culminato con le braccia incrociate di redazione, conduttori, registi e tecnici.

In sciopero i lavoratori delle televendite

Oggi è il quinto giorno di sciopero dei sette stabiliti. “Quando la nuova proprietà si è presentata aveva parlato di un progetto di rilancio da dieci milioni di euro, qualcosa a loro dire di rivoluzionario che avrebbe fatto di GM24 non solo una televisione commerciale ma una realtà competitiva nel mondo dell’e-commerce e big data, con un magazine e una sezione dedicata al metaverso”. Un progetto ambizioso “che - ammette qualcuno - abbiamo accolto con il beneficio del dubbio, ma mai pensavamo che sarebbe affondato così presto”.

A cominciare dal core business delle televendite. “E’ chiaro che c’è una progressiva dismissione in corso, prima gli incassi si aggiravano - dice una fonte sindacale - su 1.200.000 euro al mese, oggi non arrivano a 20mila”. Una bella doccia fredda per i lavoratori che hanno alle spalle già due anni di cassa integrazione ai tempi dell’emergenza Covid.

Sindacati e lavoratori pretendono il pagamento degli stipendi, un piano organizzativo efficiente e prospettive solide per il futuro. “Non è accettabile restare in balìa dell’incertezza, faremo tutto il possibile - garantiscono le organizzazioni sindacali - per fare in modo che i lavoratori siano rispettati”. Lunedì mattina i dipendenti manifesteranno davanti alla sede di via delle Arti, a Fiumicino.

L'ira dei clienti

Intanto le trasmissioni rischiano di interrompersi e su GM24 si scatena anche la furia dei clienti. "Da metà gennaio aspetto il rimborso di un reso merce, come da accordi intercorsi telefonicamente, del valore di € 79.99. Dopo vari solleciti mi fanno capire che non hanno fondi per qualsiasi tipo di reso" - lamenta A.M. anche attraverso la bacheca reclami di Altroconsumo.

“Gentili clienti, ci scusiamo per i disservizi delle ultime settimane, dovuti agli aggiornamenti dei nostri sistemi interni” - si legge in un post Facebook della GM24 che “al fine di sanare tempestivamente il sospeso dei rimborsi” invita a comunicare esclusivamente tramite l'indirizzo mail dell’assistenza clienti. Ma la bomba orma è esplosa, lo si evince anche dagli ultimi feedback su Trustpilot: la piattaforma online che si occupa di recensioni .“Sconsigliatissimi!!! Dal 25 marzo dove purtroppo ho fatto un acquisto,di prodotti mai spediti mai arrivati, richiesto rimborso dopo diversi solleciti non ricevuto!”; “Premetto che sono una cliente dal 2012 allora era HSE 24, mi sono sempre trovata bene difficilmente ho restituito dei prodotti e quando l'ho fatto in 15 giorni sono stata risarcita. Ora sicuramente qualcosa è cambiato nella nuova gestione perché purtroppo sto ancora aspettando un bonifico di 49€ per un reso fatto il 13 gennaio 2023 siamo a maggio! Nonostante svariati solleciti fatti al servizio clienti non siamo riusciti a risolvere il problema, onestamente imbarazzati non sanno più cosa rispondere”; “Aspetto un rimborso da dicembre, ma quante telefonate devo ancora fare. Le centraliniste sono gentili, ma mi sento presa in giro. Penso che i miei soldi non li rivedrò più ,eppure se guardate compravo tantissimo da voi”.