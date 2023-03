Il limbo dopo la cessione del marchio: scioperano i lavoratori ex Conbipel

Dieci giorni di stato di agitazione e poi lo sciopero fissato per il 27 marzo. Protestano i lavoratori ex Conbipel confluiti, dopo il processo di cessione del marchio in amministrazione straordinaria, nelle società Btx Italian Retail and Brands e JD Sport Fashion. Gli addetti alle vendite incroceranno le braccia per l’intera giornata lavorativa, dalle 9 alle 21.

La cessione del marchio Conbipel

A distanza di circa otto mesi dalla sottoscrizione dell’accordo riguardante il passaggio in due fasi separate alle società Btx e JD di 1.368 dipendenti su un totale di 1.467 in tutta Italia, “le società coinvolte - denunciano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs - risultano non aver rispettato gli impegni assunti, nonostante i numerosi solleciti e le richieste di intervento indirizzate a più riprese da parte sindacale al commissario straordinario di Conbipel”. A scatenare la mobilitazione la chiusura improvvisa di alcuni punti vendita, il sospetto che altri negozi possano presto abbassare le serrande. Per i lavoratori l’approdo in un limbo, costretti a fruire di ferie, permessi e banca ore in attesa di capire che ne sarà del loro futuro lavorativo.

Lo sciopero nei negozi ex Conbipel

A preoccupare le organizzazioni sindacali, inoltre, anche la situazione riguardante la seconda fase del processo di cessione, che avrebbe dovuto comportare il passaggio di alcuni punti vendita a Jd Sport Fashion, la quale non ha però proceduto all’assunzione del personale. “Le lavoratrici e i lavoratori, rimasti in capo a Btx, stanno tuttora fruendo degli istituti contrattuali di ferie, permessi e banca ore. Jd – specificano i sindacati – subordina l’assunzione ad un verbale di conciliazione tombale e richiede la sottoscrizione di contratti individuali lesivi dell’art. 2112 del c.c., recante condizioni in peius rispetto ai contratti in essere e al CCNL di riferimento. Da ultimo, poi, le organizzazioni sindacali sono venute a conoscenza della chiusura di ulteriori punti vendita e del subentro di una nuova società nel magazzino”.

I lavoratori ex Conbipel a Roma

A Roma sono circa 60 i lavoratori coinvolti nella vertenza. Sei i negozi rimasti aperti sotto la guida di Btx, uno è passato a Jd Sport. Tre invece i punti vendita Conbipel - quelli di Euroma2, Gran Roma e Castel Romano - che sono stati chiusi. In questo caso alcuni dei dipendenti sono stati ricollocati, altri hanno preferito fuoriuscire volontariamente. Cinque sono in cassa integrazione in attesa di ricollocazione. Ma il generale stato di incertezza tiene tutti con il fiato sospeso. Ecco perchè il 27 marzo i lavoratori ex Conpibel sciopereranno. Per “salvaguardare professionalità, occupazione e reddito”.