Scioperano i lavoratori Gros di Setteville: chiedono nuovi contratti e paghe più alte

Paghe più alte, un nuovo contratto e un miglioramento delle condizioni lavorative. È quanto chiedono il sindacato Si Cobas ed i lavoratori del magazzino Gros di Setteville, frazione di Guidonia, che martedì 5 luglio hanno scioperato proprio di fronte allo stabilimento. La mobilitazione ha visto, nel corso della giornata, la partecipazione di una cinquantina di addetti, circa la metà del personale impiegato nel magazzino. Lo sciopero ha avuto già i suoi primi effetti, tanto che lunedì 11 luglio il sindacato ed i lavoratori incontreranno l’azienda.

Lavoratori magazzino Gros, chiesto un nuovo contratto

Il nodo principale riguarda il contratto. Gli addetti che hanno scioperato sono infatti inquadrati con quello che Si Cobas definisce “un contratto cosiddetto “pirata”, che non è stato firmato da Cgil, Cisl e Uil ma dalla Cisnal. Prevede una paga base di 900 euro lordi, per un tempo pieno di 40 ore. I lavoratori arrivano a guadagnare 1100-1200 euro con dentro il pagamento delle ferie non godute, della tredicesima e del tfr”. I lavoratori vorrebbero vedere applicato il contratto nazionale della logistica e trasporti, con il quale arriverebbero a paghe più alte, intorno ai 1500 euro al mese, e ad avere maggiori tutele.

Il lavoro a chiamata

I lavoratori operano a chiamata. Questo vuol dire che, in qualsiasi momento, il datore può lasciarli a casa. “E’ quanto è accaduto a due lavoratori – spiega il sindacato Si Cobas – questi si sono impegnati sindacalmente e l’azienda, proprio per evitare quanto poi è accaduto, ovvero la protesta dei colleghi, non li ha fatti andare a lavorare”. Vista l’enorme mole di lavoro praticamente mai nessuno viene lasciato a casa. Una situazione del genere, però, rappresenta per un lavoratore una situazione di precarietà assoluta.

Le condizioni lavorative

Sul tavolo ci sono poi le condizioni lavorative. Si Cobas denuncia “orari molto lunghi e una forte pressione da parte dei responsabili nei confronti dei lavoratori, costretti a produrre un alto numero di colli ogni ora. Per questo chiediamo un ambiente più sereno, soprattutto senza vessazioni”. Tra malattie e ferie, lo sciopero, dice il sindacato, è stato un successo, tanto che il magazzino era praticamente deserto. Durante la mattina di martedì, una quindicina di lavoratori avevano cominciato il presidio. Poi, nel corso della giornata, si sono uniti altri colleghi. Grazie a questa protesta, è stato quindi accordato un tavolo di trattativa con l’azienda che, come detto, ci sarà all’inizio della prossima settimana.