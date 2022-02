Pochi ed esclusi dalle indennità: scioperano gli ispettori del lavoro

Una settimana di mobilitazione tra assemblee quotidiane e sit-in davanti alle sedi per poi arrivare allo stop nazionale del 4 marzo: sciopera il personale degli Ispettorati del lavoro (Inl) del Lazio. A proclamarlo Fp Cgil, Fp Cisl, Uilpa, Flp, Confintesa, Confsal Unsa e Usb

Perchè scioperano gli ispettori del lavoro

"Ad accendere la miccia per quello che sarà il primo sciopero in assoluto dell'Ispettorato del lavoro - spiega la Fp Cgil Roma e Lazio - è stata, in un clima già fortemente esasperato, l'esclusione del personale dell'Inl dalla bozza del Dpcm di armonizzazione delle indennità di amministrazione (che vanno da 1.500 a 2.500 euro lordi annui), prevista per tutte le amministrazioni che applicano il Ccnl Funzioni Centrali ad eccezione delle 'agenzie' fra cui l'Ispettorato del lavoro”. Questo nonostante le sigle sindacali da sempre chiedano risorse per l’ispettorato Nazionale del Lavoro, nuove assunzioni e la valorizzazione della professionalità del personale che vi opera.

A Roma solo 14 ispettori tecnici

"Le assunzioni tanto 'gridate' dalla politica devono ancora arrivare, nel frattempo le competenze del personale sono aumentate. Nel Lazio questa contraddizione è evidente: gli ispettori tecnici sono soltanto 14 a Roma, a fronte di territori che conoscono il lavoro nero nei cantieri, il caporalato nelle campagne pontine e non solo, oltre che le necessarie ispezioni covid". Da qui la mobilitazione: assemblee, sit-in e lo sciopero del personale Inl del 4 marzo.

“Per iniziare davvero a contrastare lo sfruttamento e la conseguente insicurezza sul lavoro - scrive la Fp Cgil di Roma e Lazio - si deve smettere di fare proclami e passare ai fatti. Si riconoscano a lavoratrici e lavoratori le indennità che spettano loro, superando l’idea che si possa far funzionare l’Agenzia a costo zero”.