Come sta andando lo sciopero in supermercati e grandi store

Per lo sciopero dei lavoratori della grande distribuzione organizzata in corso oggi sabato 30 marzo è già tempo di bilancio. L’adesione risulta contenuta. Ad incrociare le braccia “una percentuale tra l’8 e il 9%” (su scala nazionale) dei lavoratori delle aziende associate. Da Carrefour ad Esselunga, Lidl, Ikea, Tecnomat. (Qui tutte le insegne coinvolte). “I disagi nei punti vendita sono limitati e non si registrano difficoltà per gli acquisti". A comunicare il dato è Federdistribuzione.

Lo sciopero della grande distribuzione organizzata

La mobilitazione è stata indetta da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil per il mancato rinnovo del contratto. Fumata nera nell’ultimo tavolo di trattativa con l’associazione imprenditoriale. "Pronti a trattare, ma è necessario che i sindacati riconoscano le specificità delle imprese del settore. Federdistribuzione nel corso dell'ultimo incontro del 26 e 27 marzo ha dato apertura a riconoscere gli aumenti salariali e non è stata fatta alcuna richiesta di 'flessibilità incontrollata' nella definizione dei contratti a termine, né è stato proposto alcuno 'smembramento del sistema di classificazione del personale' ma l'inserimento di nuove figure professionali e nuovi ruoli di coordinamento e organizzazione” spiega in una nota la federazione che accusa i sindacati di aver operato una rottura unilaterale del tavolo negoziale.

La posizione di Federdistribuzione

Federdistribuzione ricorda poi che “nonostante la rottura del tavolo è stato deciso di riconoscere ai propri lavoratori un aumento di 70 euro lordi mensili (riparametrati al IV livello) a decorrere dal prossimo mese di aprile, a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali "con l'obiettivo comune di giungere al rinnovo contrattuale, e riconoscano la specificità delle imprese del settore distributivo moderno che creano occupazione, generano investimenti e contribuiscono significativamente all'economia del Paese". Lo sciopero di oggi è quindi per l’associazione “immotivato”.