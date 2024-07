Licenziamenti nella rete Euronics, l'11 luglio sciopero e sit-in in Regione

Dalle parole ai fatti. I sindacati che stanno seguendo la vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nelle aziende a marchio Euronics hanno annunciato una giornata di sciopero per l'11 luglio. In contemporanea, ci sarà un presidio di protesta di fronte alla sede della Regione Lazio a Garbatella.

Sciopero dei lavoratori della rete Euronics

Dopo i licenziamenti comunicati tramite WhatsApp a quattro dipendenti della Nova Casale S.R.L. che gestisce un punto vendita Euronics a Casal del Marmo, Filcams Cgil Roma Lazio e Frosinone Latina, Fisascat Cisl di Roma Capitale, Rieti e Frosinone hanno indetto una giornata di mobilitazione, prevista l'11 luglio. "A partire dalle 14, inoltre, saremo in presidio di fronte alla Regione Lazio, per denunciare l’assenza di risposte e chiarimenti rispetto agli annunci di crisi e ai licenziamenti operati nei giorni scorsi”.

Rischio licenziamenti collettivi a Roma e Frosinone

Come ricordano le organizzazioni sindacali, sono mesi che le aziende appartenenti alla rete Euronics (Nova Casale S.R.L., Kus S.R.L. e Nova S.P.A.) lasciano trapelare in maniera informale possibili licenziamenti collettivi o procedure fallimentare. A oggi, sul territorio di Roma, gli atti ufficiali sono arrivati a Casal del Marmo con il licenziamento comunicato a quattro dipendenti, mentre a via Ippolito Nievi un punto vendita Euronics è stato chiuso. Trenta i licenziamenti attesi a Frosinone da parte della Kus S.R.L.

Incontro con la Regione

I sindacati chiedono un incontro con la Regione Lazio per esporre una serie di criticità: “Applicazione di contratti nazionali pirata, incertezza sulle prospettive per il futuro del personale - si legge nella nota di Filcams e Fisascat -, fino ad arrivare a licenziamenti individuali tramite WhatsApp, sono solo alcuni degli avvenimenti che ci hanno portato alla richiesta di incontro, con la conseguente decisione di astensione dal lavoro e mobilitazione per fare sentire la voce delle lavoratrici e dei lavoratori. Confidiamo che la Regione Lazio, nel corso dell’incontro già programmato per la stessa giornata dell’11 luglio, prenda posizione, esigendo trasparenza e chiarezza da parte delle società coinvolte, a tutela di centinaia di lavoratrici e lavoratori del territorio”.