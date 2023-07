Tutti con i 30 lavoratori dei supermercati Coop messi alla porta: è sciopero contro Tigre

Venti giorni poi i punti vendita Coop della Capitale - quelli di ‘Distribuzione Roma’ che fa capo a Coop Alleanza 3.0 - passeranno a Magazzini Gabrielli, sotto l’insegna Tigre. Dei 54 tutti tranne uno, quello di Aurelia. Già perché se l’accordo nell’ambito dell’acquisizione si è chiuso senza difficoltà con circa 800 lavoratori che, dopo la lunga contrattazione dei sindacati, manterranno continuità occupazionale alle stesse condizioni contrattuali (anche le lavoratrici e i lavoratori impiegati negli appalti), per i 30 dipendenti del punto vendita di piazza San Giovanni Battista De La Salle resta l’incognita. Un nodo sull’affitto ha fatto saltare tutto.

Lo sciopero dei supermercati Coop e Tigre

Così per venerdì 7 luglio è stato proclamato lo sciopero dei lavoratori di Distribuzione Roma e Tigre. Cassiere, addetti alle vendite e ai banchi, scaffalisti saranno in presidio per chiedere garanzie per i loro colleghi che rischiano di rimanere fuori dalla nuova galassia della grande distribuzione organizzata.

“Uno sciopero indetto per manifestare solidarietà ai circa trenta lavoratori del punto vendita Aurelia, al momento in attesa di risposte sul loro futuro, e per protestare contro il mancato rispetto degli impegni presi, che prevedevano il passaggio di queste persone sotto il marchio Tigre” - fanno sapere Filcams-Cgil Roma Lazio, Fisascat-Cisl Roma Capitale Rieti e Uiltucs Roma e Lazio. Lo stesso giorno previsto un sit-in a via Guattani, di fronte alla sede di Legacoop. “I lavoratori di questo punto vendita (Aurelia ndr.) sono stati lasciati in balìa di se stessi, senza alcuna risposta o interessamento concreto. Si tratta di un comportamento inaccettabile nei confronti di persone che hanno prestato il loro servizio e la loro dedizione al loro posto di lavoro. Faremo tutto il possibile, senza arrenderci, affinché i dipendenti e le loro famiglie abbiano prospettive concrete, e affinché gli impegni presi siano rispettati”.

Il 1 giugno scorso proprio i lavoratori del supermercato di piazza San Giovanni Battista De La Salle avevano “chiuso” il negozio per protesta chiedendo soluzioni immediate e accettabili.