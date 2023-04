"Niente spesa nei giorni festivi": sciopero nei supermercati a Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio

Spesa e acquisti a rischio nei giorni di Pasqua, Pasquetta, 1 maggio e 25 aprile. I sindacati proclamano lo sciopero del commercio per denunciare come “la liberalizzazione selvaggia delle aperture festive - scrivono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs di Roma e del Lazio - rappresenti uno stravolgimento del vivere sociale della nostra comunità democratica, fondata anche sul valore delle festività”. A ciò si somma, “nella grave crisi economica ed energetica che stiamo attraversando, un grido di allarme che richiama tutti alla responsabilità collettiva per l’ottimizzazione del nostro futuro”.

Lo sciopero del commercio

Da qui la mobilitazione e l’invito a tutti i lavoratori del commercio ad incrociare le braccia o, semplicemente, a far rispettare i termini del proprio contratto di lavoro. I sindacati chiedono infatti alle lavoratrici e ai lavoratori che non hanno la prestazione festiva nel contratto individuale di lavoro a non dare la propria disponibilità ad effettuare prestazioni straordinarie festive nelle giornate di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio. Chi invece ha la prestazione festiva nel contratto individuale di lavoro - quindi coloro che sarebbero tenuti a lavorare in quelle giornate - è chiamato ad astenersi dal fornire tali prestazioni, aderendo dunque allo sciopero.

La serrata di Pasqua: spesa e acquisti a rischio

Una “serrata” di Pasqua contro le aperture festive e per riaccendere i riflettori su una questione da tempo al centro del dibattito politico e sindacale che però non ha mai trovato risposte e provvedimenti chiari. Mentre addetti alle vendite, scaffalisti e cassieri passano tutte le feste lontani dalle loro famiglie. Al lavoro, spesso, quando ciò da contratto non sarebbe nemmeno dovuto.