Scioperano i benzinai: per due giorni rifornimenti a rischio

Due giorni di sciopero per i benzinai. Il 25 e 26 gennaio rifornimento di carburante a rischio sull’intera rete, su strade e autostrade. Anche a Roma dove l'anagrafe dei carburanti del Mise (Ministero dello Sviluppo economico) censisce tra città e provincia oltre 2mila impianti stradali e 40 autostradali. Una mobilitazione contro il Governo che "aumenta il prezzo dei carburanti e scarica la responsabilità sui gestori che diventano i destinatari di insulti ed improperi degli automobilisti esasperati” - scrivono Faib, Confesercenti Fegica e Figisc-Anisa Confcommercio in una nota. Dichiarato lo stato di agitazione.

Sciopero benzinai 25 e 26 gennaio 2023

In una lettera inviata alla presidenza del Consiglio dei ministri e alla commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, le associazioni di categoria annunciano appunto di una protesta nei confronti delle recenti iniziative del Governo "che, dopo aver aumentato il prezzo dei carburanti di 30 centesimi con l'eliminazione dello sconto sulle accise ha inteso scaricare sui gestori le responsabilità di presunte speculazioni, additando la categoria al pubblico ludibrio". Secondo i benzinai in questo modo sono "beatificati i trafficanti di illegalità che operano in evasione fiscale e contributiva e che sottraggono all'erario oltre 13 miliardi di euro all'anno".

Perchè scioperano i benzinai

“Gli operatori economici basano la loro attività su un margine fisso pro litro di 3 centesimi lordi al litro, garantendo allo Stato, a proprio rischio e pericolo, in alcuni casi della vita, un introito di circa 40 miliardi l'anno di gettito" - scrivono le associazioni di categoria. I benzinai si sentono "umiliati e offesi", anche perché sono le norme, dicono, a definire le competenze in materia di prezzi, "escludendo in modo imperativo ogni responsabilità dei gestori, tenuti ad applicare i prezzi raccomandati dalle compagnie e dai retisti". Da qui la protesta contro “un ingiusto quanto diffamatorio provvedimento che condanna i gestori quali responsabili degli aumenti dei prezzi e li obbligherebbe ad un nuovo adempimento buono solo ad esporli ad ulteriori opinabili sanzioni".

Lo sciopero dei benzinai è indetto dalle 19 del 24 gennaio alle 7 del 27 gennaio "a difesa dell'onore di 22.500 operatori e dei loro 100.000 dipendenti”.

Codacons contro lo sciopero dei benzinai

E contro lo sciopero dei benzinai si schiera il Codacons. “Uno sciopero che danneggia solo i consumatori, già vittime di listini alla pompa eccessivi e del rialzo delle accise scattato lo scorso 1 gennaio". Per tale motivo l’associazione di difesa dei consumatori presenta oggi stesso una istanza alla commissione di garanzia sugli scioperi, chiedendo di bloccare la protesta dei benzinai e di sanzionare qualsiasi mobilitazione lesiva dei diritti degli utenti.