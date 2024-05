Manutentori e operai in rivolta per l'accordo con Rfi: sarà sciopero

“Questo accordo è una porcata”. Sono decine le testimonianze e gli sfoghi raccolti e arrivati da lavoratori della manutenzione di Rfi. L’accordo firmato a livello regionale con Ferrovie da Filt-Cgil Roma e Lazio, Fit Cisl-Lazio, Uil Trasporti Lazio, Fast e Orsa e che, di fatto, rivoluziona il lavoro di tecnici ed operai che “curano” il ferro di Roma e del Lazio, non convince tutti, anzi. Per questo il 17 maggio gran parte del settore sciopererà per avere un “degno rinnovo contrattuale”.

L’accordo

Andiamo con ordine. A livello nazionale, lo scorso 10 gennaio, era stato firmato un accordo tra Rfi e le sigle sindacali (non tutte), che andava poi ratificato a livello regionale, cosa accaduta poi il 7 maggio. Nel, Lazio, il documento è stato firmato da Filt-Cgil Roma e Lazio, Fit Cisl-Lazio, Uil Trasporti Lazio, Fast e Orsa ed Rfi. Le novità presenti, secondo i firmatari, permetteranno ai lavoratori di non effettuare più di due notti tra due riposi settimanali e di godere effettivamente delle ferie programmate. Calano anche le ore medie settimanali, da 38 a 35, con un aumento salariale di oltre 300 euro mensili per tutti i lavoratori interessati. I dipendenti, divisi per squadre, lavoreranno quindi su turni che si articolano per tutto il corso della giornata, compresi i week end. Novità che secondo l’Usb e secondo tantissimi lavoratori che hanno contattato RomaToday andranno a stravolgere la vita dei manutentori, tecnici, coordinatori.

“Intanto non ci sono i numeri né a livello qualitativo né a livello quantitativo per far girare il sistemo visto che più del 50% del personale è ancora in fase di apprendistato – spiega, a RomaToday, Stefano Pennacchietti, coordinatore nazionale del settore di Usb – dal 10 gennaio, ormai, si vuole far prevalere una logica speculativa, che arriva da lontano, e che cerca negli assetti contrattuali l’ultra flessibilità del lavoratore”.

L’accordo del 10 gennaio

L’accordo del 10 gennaio, insomma, “estende la fascia rigida nella quale poter collocare le prestazioni di lavoro nell’ambito della contrattazione individuale con nuove fasce di prestazioni – riprende Pennacchietti – da 150 anni il sabato è considerato come “fuori servizio” e la domenica riposo settimanale, lavorando 5 giorni su 7. Con quell’accordo si sancisce la massima flessibilità del lavoratore, sogno di tutti i padroni. Il tempo libero diventa un oggetto da mettere da parte e accorpare in periodi funzionali all’azienda, con il lavoratore che non può più decidere nulla”.

Neanche l’aumento salariale giustificherebbe questo accordo: “Intanto parliamo di un corrispettivo lordo che arriva da compensazioni e indennità già previste contrattualmente”. Per gli interventi notturni o nel week end “prima c’era il servizio di reperibilità che si svolge una settimana al mese. Veniva garantito l’intervento fuori dall’orario di lavoro su chiamata e con il relativo compenso di chiamata”. Con l’accordo sottoscritto il 7 maggio i lavoratori “guadagnano la stessa cifra a parità di lavoro. La flessibilità è tutta a favore del datore di lavoro che si è impossessato delle fessure di tempo libero”. Una situazione talmente grave che ci sarebbero già casi “di dimissioni in tutta Italia, giovani soprattutto”.

Il futuro

L’Usb, che sciopererà insieme ad altre sigle il 17 maggio, ha fissato il 3 giugno come data spartiacque. “Gli accordi dovrebbero diventare esecutivi a partire dal 3 giugno. Abbiamo diffidato già le singole realtà firmatarie alla non applicazione ai nostri iscritti. Impugneremo gli accordi perché sottoscritti da Rsu scadute ormai da anni e quindi non rappresentative dei lavoratori. Poi, sempre il 3 giugno, daremo dei moduli ai nostri iscritti con i quali si comunicherà all’azienda di voler continuare a svolgere le proprie prestazioni con la normativa precedente”. Sono stati effettuati già 3 scioperi contro l'accordo del 10 gennaio, il 12 febbraio, il 13 marzo e il 3 maggio con adesioni oltre il 70%.

Le critiche dei lavoratori

A RomaToday sono arrivate decine di testimonianze da parte di dipendenti di Rfi che bocciano, per usare un eufemismo, le ultime novità. Per Paolo “questo accordo è una porcata" mentre per Edoardo l’accordo espone i lavoratori “a orari assurdi e a una turnazione che impedisce di conciliare la vita lavoro. Prima di quell’accordo noi lavoratori Rfi lavoravamo dal lunedì al venerdì facendo massimo due notti a settimana solo quando necessario. Chi voleva in caso di necessità poteva fare una terza notte non obbligata e remunerata molto. Ora con il nuovo orario si fanno minimo due notti a settimana sempre anche se non ci sono lavorazioni solo per presenziare l’impianto. L’azienda potrebbe disporre a tuo comodo di notti e riposi”.

Roberto è “inc******mo con l'azienda, ci vuole rovinare la vita. Dopo 15 anni di lavoro devo vedermi ribaltata la vita familiare per 100 euro lordi in più che andrei effettivamente a prendere con riposi di 8 ore tra un turno e l'altro, per un lavoro di massima sicurezza e attenzione”. Anche Bruno è preoccupato per la sua vita familiare: “A conti fatti ci sarà un aumento dello stipendio, ma se va bene lo equipareranno, con la differenza che adesso, la maggior parte delle volte, era il lavoratore a scegliere se lavorare qualche sabato, o se stare con la famiglia. Per guadagnare 300 euro lordi, devi lavorare 20 giorni al mese senza mai mancare anche per ferie o malattie o corsi di aggiornamento, sabato, domeniche e festivi che prima non ci aspettavano”. Per Marco i dipendenti hanno “perso il weekend a casa con le nostre famiglie e abbiamo “vinto” magari un martedì o un giovedì di riposo, ma che bella miglioria! Abbiamo “vinto” una domenica mattina con orario 8 - 15.36 senza pausa pranzo, che vittoria! Abbiamo “vinto” 7 notti ogni 35 giorni raddoppiando praticamente quelle che facciamo ora, grandi sindacati”.