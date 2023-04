Negli ospedali chiudono bar e pizzeria: lavoratori a rischio esubero 

I lavoratori del bar dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e quelli della pizzeria all’interno del San Camillo Forlanini sono a rischio esubero. Il Tribunale di Ravenna, dopo un periodo di sospensione, ha deciso lo scioglimento dei contratti di concessione del servizio in appalto alla Sirio Spa. L’azienda è in concordato preventivo. Così gli addetti al bar e al bancone della pizzeria nei due ospedali romani temono per il loro futuro lavorativo: si tratta di undici persone in tutto che già da settimane hanno visto le attività in cui prestavano servizio chiudere i battenti.

Spallanzani e San Camillo: chiusi i punti ristoro

“Appresa la notizia dello scioglimento dei contratti di concessione da parte del Tribunale di Ravenna, al fine di garantire il dovuto mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali, abbiamo inoltrato all’ impresa, nonché contestualmente agli enti appaltanti, una richiesta di incontro avente carattere d’ urgenza” - ha fatto sapere il funzionario regionale della Uiltucs Roma e Lazio, Enzo Pascale. A quanto apprende RomaToday la Sirio SpA ha già dato la propria disponibilità a sedersi al tavolo, lavoratori e sindacato attendono ora le direzioni ospedaliere.

I lavoratori dei punti ristoro della Sirio in esubero

“Riteniamo che tutti gli attori che possano svolgere un ruolo in questa vertenza debbano, con trasparenza e responsabilità, essere coinvolti nella ricerca di modalità e percorsi che garantiscano la tutela sociale. Stiamo parlando - sottolinea Pascale - di lavoratrici e lavoratori che, con grande professionalità e impegno, hanno continuato a prestare la propria opera anche durante i momenti più drammatici determinati dalla pandemia da Covid-19”.