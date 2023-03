Al San Camillo corsa contro il tempo per salvare 350 lavoratori a rischio esubero

Il cambio di appalto, con il taglio orario di circa il 45% rispetto allo storico delle attività effettuate, rischia di chiudere le porte del San Camillo-Forlanini a 350 addetti alle pulizie.

La protesta al San Camillo

Così lavoratori e sindacati sono sul piede di guerra: contestano le modalità adottate dall’ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) vincitrice dell’appalto, “perchè - spiegano Cgil, Cisl, Uil e Ugl - non rispetta l’accordo sottoscritto dalla Regione Lazio con le organizzazioni sindacali nel luglio 2020, che prevede l’obbligo della continuità dei rapporti di lavoro attualmente in essere, il mantenimento degli attuali livelli retributivi e la piena e corretta applicazione della clausola sociale”.

Dopo il sit-in davanti ai cancelli del nosocomio romano le delegazioni sindacali sono state ricevute dalla direzione generale. “L’azienda ospedaliera, pur impegnata a contrastare eventuali sprechi di risorse pubbliche, non intende risparmiare sulla qualità dei servizi di pulizia, fondamentali per garantire elevati standard assistenziali e per scongiurare il rischio di infezioni ospedaliere. Una lezione più che mai importante dopo gli anni di pandemia”, ha dichiarato il Direttore Generale dell’A.O. San Camillo Forlanini, Narciso Mostarda.

L'incontro con i vertici dell'azienda ospedaliera

Durante l’incontro l’azienda ospedaliera ha preso l’impegno ad ascoltare nell’immediato sia le società subentranti sia quelle che attualmente svolgono i servizi di pulizia. Inoltre l’azienda ospedaliera ha confermato alle organizzazioni sindacali la proroga fino al 30 giugno 2023 dell’attuale gestione del servizio di pulizia e sanificazione, salvo minori tempi necessari per il cambio di appalto. “Apprezziamo l’interessamento diretto da parte della direzione ospedaliera e - hanno concluso i sindacati - auspichiamo che il tempo del rinvio sia utile a raggiungere un accordo per il pieno mantenimento dei livelli e delle condizioni occupazionali”.