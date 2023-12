Saldi invernali a Roma, c'è la data: ecco quando si parte 

In pieno shopping natalizio, arriva la data dei saldi invernali. La regione Lazio ha fissato l'avvio degli sconti per il 5 gennaio 2024, primo giorno feriale antecedente il giorno dell’Epifania. Resta fermo il divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di avvio dei saldi invernali. La durata dei saldi è stabilita in 6 settimane.

In occasione dei saldi occorrerà come sempre difendersi dalle truffe. Sempre valido il principio cardine contro i finti saldi: accertarsi del prezzo normale di vendita, dell’effettivo sconto e del prezzo finale. E’ obbligo per il negoziante indicarli sul cartellino. Meglio essersi fatti un giro preliminare per esserne certi. Diffidare invece di sconti troppo elevati.

Ecco alcune regole da tenere a mente

Cambi

La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto dal decreto legislativo n. 24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della

riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Prova dei capi

Non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità

del negoziante.

Pagamenti

Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante.

Prodotti in vendita

I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.

Indicazione del prezzo.

Obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.