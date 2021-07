Saldi estivi a Roma: gli orari dei centri commerciali

“Dovrebbero includere lo shopping tra le attività ad alto rischio cardiovascolare. Il cuore non mi batte mai così forte come quando vedo un cartello di RIDOTTO DEL 50%”. E voi, come la scrittrice Sophie Kinsella, siete pronti per la corsa allo shopping in zona bianca? I saldi estivi iniziano sabato 3 luglio nei negozi del Lazio, come approvato nelle scorse settimane dal consiglio regionale. Molti gli esercizi commerciali che hanno avviato, in anticipo, vendite promozionali. Le prossime cinque settimane saranno dedicate allo shopping anche nei centri commerciali, oltre che nei negozi di prossimità e, rispetto ai saldi invernali avvenuti mentre Roma si trovava in zona arancione, questa volta resteranno aperti anche nel fine settimana.

Ecco l’elenco dei centri commerciali dove recarsi per fare shopping (per scoprire gli orari basta scorrere l'articolo)

Romaest

Euroma2

Valmontone Outlet

Castel Romano Designer Outlet

Centro commerciale Maximo

La Romanina

Centro commerciale Tor Vergata

Cinecittadue

Gran Roma Gran Shopping

Porta di Roma

Centro commerciale Leonardo

Parco Da Vinci

Torresina

Salario Center

Happio

Domus