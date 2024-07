Saldi estivi a Roma, i commercianti in allarme: "Compra chi usa l'auto, ma parcheggiare in centro è impossibile"

I cantieri scoraggiano i romani ad andare a fare shopping nonostante l’imminente avvio dei saldi. Il problema è che chi vuole fare acquisti vorrebbe utilizzare l’automobile ma, tra traffico e difficoltà di parcheggio, preferisce desistere. È quanto sostiene a RomaToday Massimo Bertoni, titolare dello storico negozio d’abbigliamento “Socrate” di via Nazionale e presidente della Federazione Moda della Confcommercio di Roma.

I cantieri fermano lo shopping

Già durante le vacanze di Natale Confesercenti aveva sostenuto che chi “passeggia usa i mezzi pubblici, chi usa l’auto fa shopping”. Sembra quindi sulla stessa linea Bertoni: “Chi deve andare a fare shopping preferisce l’auto, è un momento di svago e che non diventa divertente con i mezzi pubblici di Roma. Si incontrano spesso mezzi fatiscenti ma non solo. C’è anche la piaga dei borseggiatori sugli autobus e sulle metropolitane. Le persone “alto spendenti” non vogliono prendere il mezzo, è troppo scomodo. Ma con tutti i cantieri che ci sono fare shopping a Roma, specialmente al centro, è più una missione che uno svago”.

Lamentele dei clienti

Bertoni, titolare di uno storico negozio di abbigliamento con oltre 70 anni di attività, racconta anche di diversi clienti “che si sono lamentati perché hanno trovato grandi difficoltà per arrivare su via Nazionale. Oltretutto, il centro storico è sempre teatro di manifestazioni. Abbiamo avuto via Veneto chiusa per una settimana. Questi eventi hanno bloccato il commercio in tutto il centro storico con i negozi che hanno perso tra il 40 e il 50% dei guadagni solo a giugno”.

Chissà, quindi, cosa accadrà quando partiranno i cantieri della TVA, la Termini – Vaticano Aurelio, i cui binari passeranno anche per via Nazionale. "La Confcommercio è contraria - riprende Bertoni - via Nazionale dovrebbe essere come gli Champs Elysees ma a Parigi non metterebbero mai dei treni, perché tali sono i nuovi tram, in un posto del genere”. Servirebbero “più parcheggi in centro storico mentre invece li stanno eliminando”.

Saldi il 6 luglio ma c’è chi anticipa

Non promette bene, quindi, la stagione dei saldi in partenza il 6 luglio e che durerà 6 settimane. Le vetrine romane, però, “sono già tappezzate di adesivi che promettono affari, in violazione della normativa vigente” denuncia Confcommercio in un comunicato. La normativa regionale del Lazio (art. 34 del Testo Unico del Commercio – L.R. 22/2019) vieta di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi. Questo divieto si estende anche agli outlet (art. 32 L.R. 22/2019), e le violazioni possono comportare sanzioni a partire da € 1.500.

La situazione attuale: criticità e controlli

“Il problema- spiega Romolo Guasco, direttore di Confcommercio Roma- è duplice: il primo riguarda i controlli, che semplicemente non esistono. Con le certezze che non arriverà alcuna sanzione c’è chi non si fa troppi scrupoli nell’annunciare i ribassi. La seconda questione affonda le radici nell’inflazione e nella crisi degli ultimi anni”.

I sentimenti di acquisto durante i saldi

Solo il 12% dei romani, secondo Confcommercio, ritiene che la propria situazione economica sia migliorata così tanto da potersi permettere spese non ponderate. Il 76,4% dei romani, invece, è intenzionato a fare acquisti durante i saldi per comprare un prodotto adocchiato da tempo e in attesa di un ribasso. L’81,5% opterà per un capo d’abbigliamento, il 69,4% un paio di scarpe. L’e-commerce sembra sempre essere gradito, anche se molti lamentano della perplessità in merito agli acquisti senza la possibilità di testare i prodotti: il 50,5%, infatti, acquisterà offline, il 6,2% online e il 43,3% in entrambe le modalità. Il luogo preferito per lo shopping sembrano essere i centri commerciali, il 44,5% predilige gli outlet.