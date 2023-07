Saldi estivi 2023 a Roma. Gli orari dei centri commerciali

Tutto è pronto per il saldi estivi. Si parte il 6 luglio nel Lazio (Roma compresa) e le promozioni andranno avanti per 45 giorni, terminando precisamente il 19 agosto 2023.

La scelta è ricaduta su giovedì 6 luglio, rispetto alla tradizionale prima domenica del mese, per far partire i saldi estivi nello stesso giorno in tutto il territorio nazionale, come stabilito dalla Conferenza delle Regioni. Nei 30 giorni precedenti all'inizio saranno vietate le vendite promozionali.

Via libera allo shopping - fino a dopo Ferragosto, dunque - nelle vie dei negozi e nei centri commerciali che, con molta probabilità, i romani preferiranno, visto il caldo africano di questi giorni.

Ecco l’elenco dei centri commerciali dove recarsi per fare shopping (per scoprire gli orari basta scorrere l'articolo)

Romaest

Euroma2

Valmontone Outlet

Castel Romano Designer Outlet

Maximo

La Romanina

Centro commerciale Tor Vergata

Cinecittadue

Gran Roma Gran Shopping

Porta di Roma

Centro commerciale Leonardo

Parco Da Vinci

Torresina

Salario Center

Happio

Domus

