Saldi estivi a Roma e nel Lazio, c'è la data: ecco quando si parte

I saldi estivi 2023 a Roma e nel Lazio partiranno giovedì 6 luglio e termineranno il 19 agosto 2023. La data è stata stabilita con una delibera approvata il 12 maggio dalla giunta regionale, presieduta dal presidente Francesco Rocca, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli.

La delibera arriva con un mese di anticipo rispetto a quanto fatto dal predecessore Nicola Zingaretti lo scorso anno. La scelta è ricaduta su giovedì 6 luglio, rispetto alla tradizionale prima domenica del mese, per far partire i saldi estivi nello stesso giorno in tutto il territorio nazionale, come stabilito dalla Conferenza delle Regioni. Le promozioni e gli sconti dureranno, quindi, 45 giorni, e nei 30 giorni precedenti all'inizio saranno vietate le vendite promozionali.

I commercianti inoltre, almeno tre giorni prima dalla data di inizio dei saldi dovranno esporre un cartello ben visibile all'esterno in cui si annuncia l'avvio degli sconti. I negozianti, sempre secondo quanto stabilito per legge, dovranno inoltre indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale su ogni cartellino della merce esposta.