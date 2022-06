Saldi 2022, la metà dei romani li snobba e spenderà meno di 300 euro

I saldi estivi in partenza sabato 2 luglio interessano relativamente poco ai romani, che se sfrutteranno l'occasione per acquistare qualcosa, lo faranno stando ben attenti a non spendere più di 300 euro. Il quadro della situazione lo forniscono Federmoda e Confcommercio, grazie a una ricerca di Format Research.

Secondo quanto emerge, infatti, solo il 50,7% degli intervistati attende la finestra estiva degli sconti, una metà composta soprattutto da donne e giovani con meno di 24 anni che sfrutteranno soprattutto le occasioni online, non recandosi nei negozi fisici. Il 76,6% di coloro che sono in attesa dei saldi, non presterà attenzione alla marca dei prodotti da acquistare.

Per quanto riguarda la spesa media, lo studio ha calcolato 185 euro di media, con l'86% dei consumatori intervistati che destinerà un budget inferiore ai 300 euro. Un calo superiore al 26% rispetto a un anno fa, con solamente il 12,9% che spenderò di più del solito nel mese di luglio per fare acquisti a saldo.

Inoltre Federmoda e Confcommercio forniscono alcune indicazioni utili per affrontare le spese con consapevolezza: i cambi sono a discrezione del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme in base al decreto legislativo del 2005. Il vizio del capo va denunciato entro due mesi da quando si scopre il difetto. I prodotti che vengono proposti in saldo devono essere stagionali o di moda e il negoziante deve indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

"Purtroppo la stagione dei saldi negli ultimi anni ha perso molta della sua attrattività - spiega il presidente di Federmoda Roma, Massimo Bertoni - soprattutto a causa di una giungla senza regole di vendite promozionali sparse un po' tutto l'anno, come ad esempio il Black Friday che ormai non si limita più solo ad un giorno. Quest'anno ci auguriamo comunque che il commercio risenta positivamente della fine degli effetti restrittivi dovuti al Covid che hanno permesso anche un ritorno importante dei turisti con un'elevata capacità di spesa".