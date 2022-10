Dalla Giordania all'Irlanda, Ryanair lancia 18 nuove rotte per l'inverno

Destinazioni esotiche come Agadir, Amman e Rabat, ma anche il fascino di città europee come Liverpool e Dublino: sono alcune delle 18 nuove rotte che Ryanair ha previsto per Roma per l’inverno, e che partiranno dagli aeroporti di Ciampino e Fiumicino nelle prossime settimane.

Il piano invernale della compagnia low-cost è stato presentato oggi, 18 ottobre, e si basa su 13 aeromobili tra cui 2 nuovi Boeing "Gamechanger" che faranno base a Ciampino e che trasportano il 4% in più di passeggeri consumando allo stesso tempo il 16% in meno di carburante. Con le 18 nuove rotte, Ryanair ne opera un totale di 70 offrendo circa il 10% di posti in più rispetto all’operativo invernale 2019 pre-pandemia, con una ricaduta in termini occupazionali di 7.000 posti di lavoro nella capitale.

In totale Ryanair opererà 900 voli settimanali nell’inverno 2022/2023, con biglietti in vendita a partire da 24,99 euro (solo andata) sino a marzo 2021: le nuove città che saranno raggiungibili da Roma sono Agadir, Amman, Asturie, Berlino, Colonia, Cork, Cuneo, Dublino, Francoforte, Gran Canaria, Liverpool, Praga, Rabat, Stoccolma, Tangeri, Tolosa, Trapani e Valencia.