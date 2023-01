Ryanair svela 16 nuove rotte da Ciampino e Fiumicino per l'estate

Alicante, Dublino, Skiathos, Spalato: sono solo alcune delle 16 nuove destinazioni che saranno raggiungibili dagli aeroporto di Ciampino e di Fiumicino a partire dalla prossima estate grazie al nuovo piano operativo di Ryanair.

La compagnia aerea low cost ha annunciato il 12 gennaio il piano per l’estate per le sue due basi di Roma, svelando le nuove rotte verso Austria, Francia, Estonia, Grecia, Ungheria, Spagna, Malta, Polonia, Portogallo e Regno Unito. Il programma prevede l’uso di 15 aeromobili che faranno base nei due scali e un investimento di 1,5 miliardi di dollari, con oltre 550 posti di lavoro diretti per piloti, personale di cabina e ingegneri.

Ryanair, nuovi voli estate 2023

Ryanair opererà oltre 1.000 voli settimanali da e per Roma nell’estate 2023, il 10% in più rispetto allo stesso periodo del 2019, e le nuove rotte possono già essere prenotate a partire da 29,99 euro: “Siamo lieti di annunciare il nostro operativo da Roma per l’estate 2023, con rotte verso Alicante, Faro, Palma e Vilnius, offrendo ai cittadini e ai visitatori di Roma ancora più scelta per vacanze estive alle tariffe più basse d’Europa”.

Per l’estate 2023, Ryanair collegherà Ciampino ad Amman, East Midlands, Liverpool, Rabat e Tangeri, mentre all’aeroporto di Fiumicino partiranno e arriveranno voli per Alicante, Asturias, Cork, Dublino, Faro, Gdanks, Memmingen, Palma, Skiathos, Spalato e Vilnius.