Nuove rotte da Roma e posti di lavoro: Ryanair annuncia il programma estivo ed attacca il Governo

Nuove rotte, nuovi mezzi e nuovi posti di lavoro. È quanto ha promesso Michael O’Leary, l’amministratore delegato di Ryanair nel corso della conferenza stampa per la presentazione del programma estivo. La compagnia aerea lancerà sette nuove rotte da Roma (Fiumicino e Ciampino), per Dubrovnik, Danzica, Goteborg, Lisbona, Malta, Parigi e Riga. Una bella opportunità per chi ama viaggiare praticamente senza bagaglio e a basso prezzo. O’Leary, intanto, non ha perso occasione anche per rianimare la polemica con il Governo italiano, “colpevole” di aver aumentato l’addizionale municipale sui diritti d’imbarco.

Nuove rotte

Con le sette appena presentate, salgono ad 82 le rotte di Ryan Air che partono dagli aeroporti romani. Da Fiumicino si viaggerà per Dubrovnik, Gotebor, Lisbona, Malta e Parigi; da Ciampino per Danzica a Riga. In generale, O’Leary ha detto in conferenza che l’operativo di Ryanair per l’estate 2024 a Roma includerà la creazione di 60 nuovi posti di lavoro e l’arrivo di due nuovi aeromobili B737 basati. Un investimento figlio degli ultimi dati forniti dalla compagnia irlandese: il traffico di Roma cresce infatti del 15% per oltre 11 milioni di passeggeri l’anno.

La polemica col governo

O’Leary, come detto, non ha perso occasione per attaccare il Governo italiano che, in passato, aveva stabilito l’aumento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco: “Mentre Ryanair continua a investire e crescere in Italia, offrendo nuove rotte e tariffe basse, il Governo italiano continua a danneggiare la connettività, i posti di lavoro e il turismo aumentando l’addizionale municipale. L’Italia è l’unico Stato dell’UE che applica questa tassa ingiustificata, rendendo gli aeroporti italiani non competitivi rispetto ad altri Stati a vocazione turistica dell’UE, come Spagna, Portogallo e Grecia” ha sottolineato O'Leary.