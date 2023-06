All'aeroporto di Fiumicino arriva “OnAirport”

Martedì 6 giugno è stata inaugurata presso l'area di imbarco A dell'aeroporto di Fiumicino "OnAirport", un vero e proprio studio radiofonico in aeroporto.

L'iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra Aeroporti di Roma e RTL 102.5, con gli speaker di RTL 102.5 e i giovani della comunicazione di ADR, che racconteranno in diretta dall’aeroporto la vita del più importante scalo italiano.

Un passo importante per lo scalo più importante d'Italia con i passeggeri in transito che troveranno una postazione radio in diretta, con spazi dedicati alle notizie di attualità e di servizio, oltre che alle curiosità del giorno. Grande spazio sarà dedicato anche ai passeggeri provenienti da tutto il mondo, in modo che diventino essi stessi i protagonisti del racconto in radiovisione.

L'aeroporto di Fiumicino accoglie quasi 50mila lavoratori e una media di 120mila passeggeri al giorno e l'obiettivo di OnAirport è quello di raccontare la vita di un punto nevralgico e importantissimo di Roma. Come sottolinea l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone: "Abbiamo scelto la radio per sperimentare un nuovo modo di raccontare la quotidianità e le esperienze di questa grande comunità dinamica e unica nel suo genere. Sarà un vero e proprio laboratorio che coinvolgerà studenti universitari e nostri giovani comunicatori guidati dall’esperienza degli speaker della principale radio del Paese”. Infatti la nascita dello studio radiofonico è solo il primo passo. Infatti da settembre 2023 OnAirport diventerà un vero e proprio laboratorio radiofonico coinvolgendo i giovani studenti di Comunicazione del La Sapienza Università di Roma, la Luiss Guido Carli di Roma e l’Università degli Studi di Teramo, un'iniziativa unica in Italia. Gli studenti potranno vivere così un’importante esperienza professionale nel ruolo di speaker radiofonici sulla prima radiovisione d’Italia, in un contesto unico e vivo come quello aeroportuale.

Soddisfazione da parte del presidente del Gruppo RTL 102.5, Lorenzo Suraci "Sarà un’esperienza radiofonica entusiasmante: la nostra radio parlerà con tutti i passeggeri del mondo da Fiumicino, crocevia internazionale".