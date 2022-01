Rottamazione auto Roma: è possibile risparmiare?

Si, è possibile. Se la vita della tua vecchia auto è giunta al capolinea, o per i troppi chilometri percorsi o per gli anni alle spalle, ed è diventato difficile rivenderla; hai pensato che dovresti rottamarla.

Ti starai già chiedendo due cose:

sarò sommerso dalla burocrazia, come ogni cosa che devo fare nel nostro Paese?

Anche per rottamare la mia vecchia auto mi toccherà spendere un sacco di soldi?

In realtà le cose non stanno esattamente così, ma è bene essere informati su ciò che ti serve e sulle leggi che regolano la demolizione e lo smaltimento delle vecchie auto (se vuoi puoi approfondire gli aspetti legislativi e il decreto che regolano queste attività).

Esiste un servizio di rottamazione auto gratis che ti permette di dimenticarti delle pratiche, loro le fanno al posto tuo; e di contenere i costi, ottenendo addirittura il ritiro a domicilio della tua auto o del tuo scooter.

Quali documenti ti servono?

Devi essere l’intestatario del veicolo, oppure nel caso tu sia un erede del proprietario originario, o il beneficiario di un atto di vendita non ancora registrato, devi comunque avere:

• Targhe

• Carta di Circolazione

• Certificato di Proprietà o Foglio Complementare.

Come funziona la rottamazione auto gratis?

Semplice, puoi portare la tua auto presso un centro autorizzato di autodemolizioni come la ROMACAR 2020 di Massimiliano Viglia o chiamare direttamente il numero 333 5272766 per avere maggiori informazioni.

Provvederanno loro stessi, entro trenta giorni dall’avvenuta demolizione, ad effettuare la cancellazione dal PRA al posto tuo e a rilasciarti il certificato di rottamazione.

Il certificato di rottamazione conterrà:

1. i dati anagrafici del proprietario

2. il numero di registrazione/identificazione e la firma del titolare dell'impresa che rilascia il certificato

3. l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa

4. Il certificato con indicata data e ora del rilascio, e quella di presa in carico di presa in carico del mezzo

5. l'impegno a rispettare e finalizzare la richiesta di cancellazione dal PRA

6. la classe, la marca, il modello, la targa e numero di telaio del veicolo

Conserva con cura il tuo certificato di rottamazione avvenuta per dieci anni perché da quel momento non sarai più soggetto al pagamento del bollo e ovviamente agli obblighi di revisione, e responsabilità (fiscale, civili, penali e amministrative).

Potrai inoltre richiedere, alla tua compagnia d’assicurazione, il rimborso del canone relativo all’eventuale periodo non goduto, oppure la voltura della polizza stessa ad un nuovo automezzo.

Sapevi inoltre che potresti chiedere il rimborso di parte della tassa automobilistica già versata (il cosiddetto “bollo”), se mancano più di 4 mesi alla scadenza, dal momento che hai effettuato la demolizione?

Ma allora quanto mi costa?

Con rottamazione auto Roma gratis presente a Roma e in tante altre città d’Italia pagherai soltanto un piccolo forfettario per l’eventuale ritiro a domicilio della tua auto. Potrai risparmiare una settantina di euro circa che di solito sono quelli richiesti tra imposte di bollo ed emolumenti ACI.

Perché?

Le autodemolizioni autorizzate sono un modello di business che guadagna riutilizzando le parti ancora funzionanti dell’auto destinandole al mercato dei ricambi usati.

E quanto tempo ci vuole?

Considerando che ritirano il tuo mezzo (anche il tuo vecchio camper o i veicoli commerciali, ad esempio), in tutta la provincia di Roma e si può prenotare telefonicamente direi che si tratta di una soluzione rapida e sufficientemente comoda.

Ti voglio dare degli ultimi consigli utili.

Fai attenzione se sull’auto grava un fermo amministrativo (anche nel caso in cui ti fossi dimenticato di pagare il bollo), potresti dover effettuare una visura (puoi farlo anche on line sul sito dell’ACI) e così potrai annullare il vincolo pagando il debito.

Se hai smarrito le targhe o i documenti devi consegnare anche la denuncia di smarrimento o furto.

Se il proprietario dell’auto invece è deceduto, puoi comunque effettuare la rottamazione ma bisogna esibire una autocertificazione sostitutiva dell’atto di notorietà (anche in questo caso puoi scaricare il modulo sul sito dell’ACI), il certificato di morte e la copia dei documenti d’identità degli eredi, che andranno consegnati al demolitore.

Inoltre farai la tua parte per salvaguardare l’ambiente poiché, i rifiuti speciali e pericolosi verranno separati e inviati a smaltimento presso discariche autorizzate. Il resto sarà riciclato (plastica, vetri, acciaio) o frantumato: diventerà il cosiddetto “car fluff”, ovvero l’insieme di plastica e tappezzeria che si vorrebbe valorizzare per la produzione di combustibile solido secondario.