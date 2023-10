Rossana, 81 anni: “La danza è libertà e ancora oggi mi sento libera”

Rossana, nata a Porta Pia 81 anni fa, oggi vive ad Aris Garden Senior Living, la nuova residenza romana Over, dove può condividere le avventure e le esperienze della sua vita con tante nuove amiche.

Lei ha scelto di raccontarci la sua storia, fatta di viaggi in tutto il mondo, non in aereo, ma in punta di piedi.

Come ti sei avvicinata alla danza?

"A dire la verità quando ero piccola ho avuto diversi problemi alle ginocchia per una caduta - racconta Rossana - Mia mamma mi portava in questo centro dove facevo ginnastica e riabilitazione, è stato proprio lì che mi sono avvicinata al magico mondo della danza. In quel centro ogni settimana, infatti, un gruppo di persone faceva lezione di danza classica".

"Ho studiato danza classica dai 6 ai 16 anni - prosegue - posso quindi dire chiaramente che è stato tutto il mio mondo, la mia adolescenza, la mia vita. Ho ballato fino a quarantacinque anni sempre come solista ma non sono mai stata un Étoile, forse perché infondo al mio cuore nemmeno lo desideravo; sarebbe stata una privazione della mia libertà personale".

E poi come è andata a finire?

"Ho viaggiato in tutto il mondo, in diverse compagnie di danza classica - confida ancora Rossana - Sono stata ovunque, ricordo con piacere l’Olanda, la Francia e l’Operà ma l’esperienza più importante e particolare della mia carriera ha riguardato il Medio Oriente. È stato davvero un momento interessante del mio percorso: la danza classica nasce in Francia, sviluppata alla corte di re Luigi XIV. Questa danza si basa su un sistema di posizioni del corpo, chiamate “posizioni di base “, che sono alla base di tutti i movimenti successivi".

"Le danze orientali invece nascono in modo diverso: un rituale tra donne, una?danza?sacra delle donne per le donne, che celebrava - attraverso movimenti che riproducono il parto, la semina e poi l'atto sessuale - la fertilità e il potere femminile nelle antiche società matriarcali della Mesopotamia".

"Grazie a questa esperienza in quei Paesi - continua - negli anni '70, ho scelto di imparare tra le prime al mondo a ballare anche una danza più moderna, seguendo delle nuove scenografie".

E dopo la carriera come ballerina?

"Essendo una ballerina la mia anima è leggera e molto libera: il mio motto è sempre stato Viva la libertà! In quegli anni, oltre a ballare, ho viaggiato tutto il mondo per piacere e passione".

Ma come mai uno spirito così libero come quello di Rossana ha scelto di vivere in una residenza con altre persone?

La risposta a tale domanda è semplice e risiede nel fatto che la filosofia di Over rispecchia perfettamente la sua anima: serenità ed indipendenza.

"Posso vivere questa nuova fase della mia vita frequentando persone piacevoli, interessanti e allo stesso tempo rimanere autonoma e indipendente - racconta Rossana - È esattamente come nel ballo: non serve ballare nei grandi teatri del mondo per essere felici, salire su un palcoscenico di un piccolo teatro di provincia è un’esperienza unica se hai lo spettatore giusto".

"Qui all’Aris Garden Senior Living è proprio così, ho la mia camera privata, c’è il ristorante interno, la parrucchiera, la palestra e un giardino grandissimo - Conclude - In più ho tutti gli stimoli che mi servono perché sono circondata di persone che hanno voglia di vivere, ascoltare e raccontarsi".

