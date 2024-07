Al via il Rome Venture Forum 2024

Venerdì 12 luglio ha preso il via la seconda edizione di “Roma Venture Forum 2024” l’evento dedicato al Venture Capital organizzato da SACE e Roma Startup. Tema centrale sono gli investimenti in capitale di rischio per le startup tecnologiche.

"Il Rome Venture Forum è un momento di confronto tra operatori di fondamentale importanza in quanto pone le basi per un percorso di crescita della filiera che rappresentiamo associativamente, e di cui l'investimento è una componente, che deve muoversi in modo maggiormente coordinato con le istituzioni, condividendo obiettivi di sistema” – ha dichiarato Gianmarco Carnovale, Presidente di Roma Startup.

Tante sono le autorità intervenute durante l’incontro a partire da Gelsomini Vigliotti vice presidente della BEI (Banca Europea per gli Investimenti) che ha sottolineato i principi di funzionamento di un ecosistema e le ragioni per cui l’Italia ha bisogno di un polo geografico del Venture Capitale a servizio del Centro Sud puntando sulle azioni per l’attrazione di operatori di classe internazionale a Roma per fare sinergia alle prospettive e strategie per il Venture Capital passando dalla finanza tradizionale a quella innovativa.

Roberto Angelilli, vice presidente della Regione Lazio ha invece messo in risalto l’interesse strategico della Regione anticipando le misure in rampa di lancio che potrebbero favorire un ruolo di Roma nel consolidare questa asset class intorno ad un numero consistente di operatori nuovi. Alessandro Profumo, già CEO di grandi aziende come Unicredit e Leonardo ed entrato nel Venture Capital, ha motivato la strategicità di questa asset class. Antonio Frezza, Chief Marketing, Sales PMI and Property Solutions Officer di SACE e l’AD di Cdp Venture Capital Agostino Scornajenchi, hanno esposto le azioni strategiche delle rispettive aziende per abilitare una ripresa nella crescita degli investimenti, in corso di pesante contrazione in Italia negli ultimi mesi. Sulla permeabilità tra filiera locale e internazionale e connessione fra gli ecosistemi si è incentrato il dibattito fra il Ministero degli Esteri, Lazio Innova e Roma Startup. Successivamente diversi operatori del Venture Capital fatto di fondi vigilati, holding di investimento e grandi aziende attive nel Corporate Venture Capital, tutti basati a Roma, hanno palesato come il settore stia già trovando terreno fertile nella Capitale d'Italia.

“Siamo veramente felici di ospitare in SACE per il secondo anno questo importante evento dedicato al Venture Capital, realizzato insieme a Roma Startup, punto di riferimento per l'ecosistema innovativo nazionale. La giornata di oggi ha riunito tutti gli attori chiave del Sistema Innovazione per rafforzare il dialogo, in considerazione del ruolo sempre più strategico che imprese innovative e startup hanno per il nostro Sistema Paese. Sappiamo bene quanto investire in innovazione sia importante, infatti, come emerge dal nostro Doing Export Report 2024: chi investe in tecnologia esporta 3 volte di più di chi non investe. E avere imprese più competitive significa avere anche un Sistema Paese più competitivo, più produttivo e più resiliente” – ha commentato Antonio Frezza, Chief Marketing, Sales PMI and Property Solutions Officer di SACE.