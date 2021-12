VIDEO | La moda diventa green con una seconda vita per gli abiti usati

McArthurGlen Designer Outlet e la Nuova Accademia di Belle Arti (Naba) insieme per una moda sostenibile. A Castel Romano, infatti, è stato presentato il nuovo progetto del gruppo, derivante dall’iniziativa “Recycle your fashion”, che punta a donare una seconda vita ai capi non più utilizzati.

Il procedimento è semplice: Il consumatore porta i vestiti presso uno dei centri del gruppo McArthurGlen, riceve il 10% di sconto immediato per futuri acquisti e il capo, intanto, sarà riutilizzato per un nuovo look dagli studenti di Fashion Design di Roma e di Fashion and Textile Design di Milano. Le collezioni create sono state coordinate dal docente Naba Alessandro Manzi, del course leader di Naba Luca Belotti e del course advisor leader Diego Manfreda e si potranno acquistare presso gli outlet di Castel Romano e Serravalle fino al 19 dicembre.

“Le capsule collection - spiega Donatella Doppio, regional director Italia di McArthurGlen - realizzate dagli studenti dell’Area Fashion Design di Naba rappresentano davvero un’evoluzione positiva e complementare al progetto “Recycle your Fashion”, un’iniziativa che abbiamo lanciato solo pochi mesi fa e che ha già riscosso un forte interesse in tutti i nostri centri in Italia. Questi progetti riflettono la volontà del Gruppo di sensibilizzare il consumatore verso una maggiore responsabilità sociale ed ambientale, ma sono anche esempi della forte determinazione con cui ci impegnano direttamente nell’economia circolare, nel contrasto allo spreco e nella promozione di un consumo consapevole”.

Sono già duemila, infatti, i clienti che in questi mesi hanno portato i capi presso i centri e, la somma derivante dagli acquisti dei vestiti, sarà devoluta all’Ong “The Ocean Cleanup”.

Nell’outlet di Castel Romano sarà presente “People Forget You’re Alive” di Roberta Cuomo, Ludovica Del Verme e Irene Loreti studentesse del triennio in Fashion Design del campus di Roma, volto a sensibilizzare il pubblico attraverso testi e immagini sulle varie fasi che un capo attraversa, enfatizzando il suo valore intrinseco.

Durante la presentazione del progetto erano presenti il ricercatore Cnr e conduttore televisivo Mario Tozzi, la regional director del gruppo McArthurGlen Donatella Doppio, la head of education di Naba Silvia Simoncelli, l'attrice Valentina Melis e il responsabile dei corsi Naba Luca Belotti.