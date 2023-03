"Luce Beauty" di Alessia Marcuzzi: apre un nuovo store a Roma

Luce Beauty, la linea di cosmetici di Alessia Marcuzzi, arriva alla Rinascente di via del Tritone con un nuovo pop up store. Dopo il successo del Pigiama Party tenutosi alla Rinascente Milano Piazza Duomo lo scorso mese di ottobre, dove gli esperti del settore hanno svelato anche tutti i segreti dell’automassaggio, Luce Beauty è pronta ad inaugurare il suo nuovo spazio in via del Tritone, con una consulenza skincare aperta al pubblico.

Alessia Marcuzzi alla Rinascente Tritone

Venerdì 31 marzo, dalle 17:30 alle 18:30, sarà presente anche Alessia Marcuzzi per accogliere, insieme alle sue cosmetologhe Renata e Patrizia, tutti coloro che avranno il piacere di ricevere una consulenza skincare personalizzata e vorranno testare i prodotti del brand.

Questa di Roma è la seconda tappa del beauty tour di Luce Beauty, già presente nei Beauty Bar della Rinascente di Milano Piazza Duomo, Roma Piazza Fiume, Roma Via Del Tritone, Torino Via Lagrange e Firenze Piazza della Repubblica, che continuerà poi il suo viaggio in alcune tra le principali Rinascente di Italia.

Sarà possibile, inoltre, trovare i prodotti di Luce Beauty di Alessia Marcuzzi presso il pop up store della Rinascente Via Del Tritone dal 23 marzo al 4 aprile, e al pop up store della Rinascente Roma Piazza Fiume dal 5 aprile all’1 maggio.