Roma seconda città d'Italia per proventi dalle multe: 133 milioni di euro incassati nel 2022

Roma è la seconda città d’Italia con più proventi ricavati dalle multe stradali. Questo è il dato che emerge dalla rendicontazione ufficiale e annuale di Codacons.

Nel 2022 nella Capitale si sono registrate multe per un totale di 133 milioni di euro, con importo medio delle sanzioni di 47,3 euro. Un aumento del 41,3% rispetto al 2021 quando si era toccata quota 94,1 milioni di euro.

I fattori per l’aumento dei proventi dalle multe sono due: la ripresa della circolazione delle auto dopo il lockdown e le criticità circa l’uso degli autovelox. Proprio su questo punto Carlo Rienzi presidente Codacons dichiara: “Gli autovelox sono spesso piazzati sulle strade in modo del tutto scorretto al solo scopo di far cassa e utilizzare gli automobilisti italiani come veri e propri bancomat. Proprio per aiutare i cittadini italiani a contestare le multe ingiuste, abbiamo organizzato per il prossimo 12 giugno un webinar dove legali ed esperti del settore forniranno informazioni agli automobilisti sanzionati”.