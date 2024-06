A Roma presentato il progetto Futuro al Centro. Otto atenei insieme per la valorizzazione dei territori

Otto Università del Centro Italia sono protagoniste del progetto Futuro al Centro, iniziativa presentata a Roma e incentrata nel valorizzare il futuro professionale e umano alle studentesse e studenti.

Queste le università che hanno aderito a Futuro al Centro:

l’Università degli Studi dell’Aquila;

Università degli Studi di Camerino;

l’Università degli Studi D’Annunzio Chieti-Pescara;

Università degli Studi di Macerata;

Università degli Studi di Perugia;

Università Politecnica delle Marche;

Università degli Studi di Teramo;

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

L’iniziativa permetterà dunque di entrare in contatto con gli Atenei, le attività legate al territorio e i rapporti con il mondo delle organizzazioni e delle imprese.

“Futuro al Centro” – commenta Edoardo Alesse rettore dell’Università L’Aquila – “è la testimonianza di un impegno forte che gli Atenei di Abruzzo, Marche ed Umbria vogliono offrire agli studenti di questi e di altri territori a garanzia di un futuro di qualità, tre territori contigui, un’area vasta che condivide storia, fragilità, necessità ma anche eccellenze accademiche e produttive, che già da tempo collaborano in maniera efficace con lo sguardo al benessere delle future generazioni e alla tutela e allo sviluppo sostenibile del territorio, oltre ogni conflittualità e competizione.

Gregori dell’Università Politecnica delle Marche sottolinea: “Crediamo in una forte collaborazione fra le Università del Centro Italia: la cooperazione, e non la competizione, fra Atenei è il futuro. Graziano Leoni dell’Università di Camerinoafferma il Rettore Graziano Leoni: “Lavorare in sinergia ed insieme per un obiettivo comune fosse la strategia vincente. Per questo abbiamo fin da subito aderito al progetto con entusiasmo nella convinzione che la condivisione di competenze e buone pratiche possa portare benefici significativi a ciascuna comunità universitaria”.

Il Rettore Dino Mastrocola dell’Università di Teramo aggiunge: “Il progetto rappresenta il valore aggiunto di una logica di rete. Un modello che le nostre otto università hanno già sperimentato con successo nel settore della ricerca con il progetto Vitality nell'ambito degli Ecosistemi dell'innovazione e che adesso sarà esteso alla didattica e alla terza missione.

L’Università di Perugia rappresentata dal Rettore Maurizio Oliviero esprime il suo entusiasmo: “Si tratta di una iniziativa senza precedenti, che rappresenta una risposta concreta e condivisa alle esigenze delle studentesse e degli studenti in cerca di reali opportunità di formazione e carriera, ma anche di un’alta qualità della vita. Per la prima volta, più atenei prestigiosi uniscono le proprie risorse e competenze, superando le tradizionali dinamiche di competizione per promuovere un'offerta formativa d'eccellenza sotto un brand comune. Il nostro obiettivo è duplice: valorizzare gli Atenei partecipanti e i territori che li ospitano. Il Rettore John Mc Court Università di Macerata precisa: “"Unendo le nostre risorse e competenze, raggiungeremo un pubblico più ampio per raccontare un mondo accademico che unisce formazione di avanguardia alla vivibilità delle nostre città e all’attenzione individuale che, in quanto Atenei di dimensioni contenute, offriamo a studenti e studentesse”.

Stuppia dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara / Rettore Liborio Stuppia: “Con la partecipazione a questo progetto conferma e rafforza la sua vocazione di forte radicamento territoriale e di grande apertura alle sensibilità dei giovani interessati ad un solido percorso universitario di livello internazionale potendo scegliere di farlo con la giusta attenzione alla qualità della propria vita”.

Infine Calcagnini dell’Università Urbino Carlo Bo conclude: "Scegliere di studiare presso gli atenei del Centro Italia significa non solo immergersi in una realtà accademica di eccellenza, ma anche vivere in un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali.