A Roma Nord 180 attività su strada si uniscono per ottenere fondi per turismo e commercio

Nuovi marciapiedi, panchine, lampioni e raccoglitori per la spazzatura. Interventi di riqualificazione urbana ed organizzazione di eventi per favorire il turismo ed il commercio. C’è questo e molto altro nelle domande di partecipazione al bando della Regione Lazio, per il finanziamento dei programmi relativi a “Reti di Imprese tra Attività Economiche”, che destina 15 milioni di euro ai comuni della regione e ai municipi di Roma Capitale per favorire la costituzione, l’avvio e il consolidamento delle reti di imprese tra attività economiche su strada.

Presentate quattro domande

Nel XV municipio, sono quattro le reti d’impresa che, grazie alle rispettive deliberazioni di giunta municipale che ne hanno approvato i progetti, hanno potuto partecipare all’avviso pubblico: “Negozi Labaro”, “La Piazza del Fare” di La Storta, “Vigna Clara Shopping” e “Rete Fleming/Flaminia Discrict”, per oltre 180 attività economiche su strada del territorio. Queste attività hanno deciso di mettersi in “rete”, pensando a progetti comuni per i loro territori, tesi a sviluppare il turismo ed il commercio. Il progetto, finanziato come detto dalla Regione Lazio, vuole favorire la costituzione, l’avvio e il consolidamento delle reti di imprese tra attività economiche, per la rigenerazione urbana degli ambiti territoriali interessati, la salvaguardia e valorizzazione del territorio, nonché l’innovazione e il sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali e il loro riposizionamento competitivo.

Cosa prevede il bando

Sono diverse le spese ammissibili al finanziamento regionale. Si va dall’acquisizione di nuove attrezzature per l’arredo urbano e l’illuminazione pubblica, all’acquisizione di pannelli informativi. Non solo. Si possono ottenere fondi anche per interventi di riqualificazione urbana, come la sistemazione di marciapiedi e delle zone antistanti l’ingresso su strada delle attività economiche aderenti. Viene finanziato anche l’acquisto di attrezzatura per la videosorveglianza e di mezzi per la mobilità green. Previsti anche contributi per l’organizzazione di iniziative di campagne di promozione, di eventi e manifestazioni.

“La partecipazione al bando consegna al municipio XV un’occasione unica – scrive in una nota il presidente Daniele Torquati - un lavoro congiunto tra le amministrazioni e gli esercizi commerciali che finalmente, insieme, potranno garantire ai nostri quartieri migliore vivibilità e il giusto sviluppo economico attraverso le risorse stanziate a favore di micro, piccole e medie imprese. Voglio ringraziare gli assessori ai lavori pubblici, Gina Chirizzi, alle politiche ambientali, Marcello Ribera, e al commercio, Tommaso Martelli, per il grande lavoro di squadra svolto e per la sensibilità dimostrata su un tema caro a questa amministrazione e necessario per il nostro territorio”.