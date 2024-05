I lavoratori di Roma Metropolitane sono nuovamente senza stipendio

Tornano ad agitarsi i lavoratori di Roma Metropolitane. Lo stipendi di maggio non è ancora arrivato, non è la prima volta e monta la preoccupazione. Così Fit Cisl, Filt Cgil e Uil Trasporti si fanno sentire e chiedono attenzione al Campidoglio. Annunciando una protesta sotto le finestre di Roberto Gualtieri.

I lavoratori di Roma Metropolitane senza stipendio

In liquidazione da quasi quattro anni, Roma Metropolitane dovrebbe poter garantire un certo flusso di cassa grazie ad un recente provvedimento del Governo Meloni. A ottobre 2023, infatti, è stato approvato un emendamento ad un decreto legge, che permette a una società in liquidazione di ricevere comunque commesse, restando stazione appaltante per tutte le linee metro di Roma, agendo economicamente fino al 9% dell'opera finanziata. Ma a quanto sostengono i sindacati questo non sta accadendo e i vecchi problemi si ripropongono ciclicamente.

Flusso di cassa non garantito

"Non è stata ancora attivata alcuna convenzione che ci permetta di ricevere finanziamenti, nello specifico per la realizzazione della linea C - commenta Vincenzo Cervolo della Fit Cisl - e questo fa sì che restino i problemi nei flussi di cassa. Ad oggi lavoriamo con le risorse del Comune, che rappresentano il 30-40% dei costi totali di Roma Metropolitane. Quello che facciamo è occuparci di progetti in revisione, come la linea D, il prolungamento della B. Rappresentano un investimento di qualche milione di euro, coperti dal Comune". Il dipartimento mobilità, infatti, ha stanziato fondi e affidato le attività di progettazione per la revisione del progetto di linea D, nello specifico il tracciato da viale dell'Agricoltura a via Ugo Ojetti; la revisione del progetto di prolungamento della linea B da Rebibbia a Casal Monastero e il completamento dei progetti di potenziamento e adeguamento antincendio delle linee A e B.

"Stipendi e contributi in ritardo"

Resta, però, un fatto: gli stipendi continuano a ritardare. E così, come si legge nella nota congiunta dei sindacati "è motivo di grave preoccupazione e influisce negativamente sui lavoratori e sulle loro famiglie. La situazione attuale non offre garanzie sufficienti per la tutela del diritto alla retribuzione. È fondamentale sottolineare che, oltre al ritardo attuale, non si hanno tempi certi sul pagamento delle retribuzioni e che anche i prossimi stipendi sono a rischio a causa della mancanza di un regolare flusso di cassa". A quanto sembra ci sarebbero ritardi anche nel pagamento dei contributi previdenziali.

In attesa della convenzione con il Governo

"Senza l'immediata attivazione della convenzione tra Roma Metropolitane e la Commissaria (Maria Lucia Conti, ndr) - proseguono Cgil, Cisl e Uil - , né l'azienda né il socio potranno garantire la soluzione strutturale tanto promessa. Ribadiamo le nostre richieste specifiche: realizzazione delle promesse di risanamento aziendale, attuando le soluzioni promesse per garantire la stabilità e il futuro della società e dei suoi lavoratori; stabilizzazione del flusso di cassa, garantendo una fonte continua e stabile di finanziamento per le retribuzioni. L'azienda, inoltre, ha concesso aumenti dirigenziali, il che aggrava ulteriormente il senso di ingiustizia. Sebbene l'azienda abbia piena autonomia per concedere aumenti, alla richiesta di chiarimenti ci è stato risposto che l'azione si era resa possibile, in considerazione della certezza di incassi e relativa pianificabilità delle entrate ed uscite, verso la quale si sta muovendo la società. Affermazione puntualmente disattesa dalla mancata retribuzione".