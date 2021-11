Roma ha investito 77 euro a cittadino nel 2020, Milano 436. La svolta attesa da Giubileo e Pnrr

Il Giubileo 2025 sarà salvifico per Roma, non solo per il valore spirituale. Dati alla mano, il Comune di Roma ha speso nel 2020 per investimenti in infrastrutture materiali e immateriali, solo 77 euro a cittadino. A Milano, per rendere l’idea, si investono 436 euro a persona.

È quanto emerge dal focus economico di Rapporto Centro del Sole 24 Ore, in edicola il 26 novembre.

È in questo scenario che il Giubileo rappresenta perciò una vera risorsa economica per Roma, insieme ai fondi del Pnrr. Secondo il Rapporto Centro, “La Capitale potrà contare su 1,45 miliardi in manovra per il Giubileo e oltre 500 milioni del Pnrr”. Se 77 euro possono sembrare pochi rispetto a Milano, il focus del Sole 24 Ore rivela che Roma rispetto ad altre città italiane è indietro anche sugli investimenti. “C’è di più: complici gli aiuti governativi e l’evoluzione delle regole contabili, il 2020 è stato nonostante la pandemia un anno buono degli investimenti comunali, che a livello nazionale sono cresciuti del 3% in termini di cassa – prosegue l’indagine - Non a Roma: dove sono caduti del 24,5 per cento. È questo indicatore a spiegare per esempio le voragini che travagliano l’esistenza di automobilisti e pedoni romani”, con impatti diretti sul traffico e sulla mobilità romana.