A Roma l'80% delle imprese non investe nel digitale

E' in pieno svolgimento la "Roma Future Week", prima edizione del festival dell'innovazione e delle start-up, ma i dati che escono fuori da una ricerca di Confcommercio mostrano un quadro apparentemente lontano: appena il 23% delle imprese del terziario a Roma e provincia ha investito nell'ultimo biennio nel digitale.

Le imprese romane investono poco nel digitale

Lo stato di innovazione del sistema produttivo capitolino è stato indagato recentemente da Confcommercio Roma, con il supporto di Format Research. L'indagine ha riguardato le imprese del terziario (commercio, turismo e servizi) e gli investimenti fatti sul digitale nell'ultimo biennio, quindi 2022-2023. Ciò che emerge è che ad averlo fatto è stato il 23%, con una lieve flessione dello 0,2% rispetto al biennio precedente. Una percentuale ancora molto bassa. E c'è un 15,5% di imprese che strutturalmente non investono nell'innovazione digitale, non lo hanno fatto anche negli anni precedenti al biennio preso in esame da Confcommercio. Di queste, il 3,5% avrebbe voluto farlo, ma non ha potuto.

I settori più attivi

Ma chi è che investe nell'innovazione digitale a Roma e provincia? Soprattutto le piccole imprese che hanno tra 10 e venti addetti (il 29,7%), quelle fino a 49 addetti (33,2%) e il 54,3% delle medie e grandi imprese. Le micrimprese fanno più fatica, attestandosi sotto la media del terziario romano. Ricezione turistica e alberghiera, oltre alle imprese dei servizi, sono i settori che più dedicano un budget all'innovazione digitale. Tra gli investimenti effettuati maggiormente, ci sono quelli nel digital marketing e comunicazione (il 54,1%), la sicurezza informatica (40,3%), la condivisione dei documenti con clienti e fornitori (36,5%).

Un terzo delle imprese che non investe è poco informata

Ma chi non investe, che difficoltà incontra? L'analisi di Confcommercio fa emergere che un 33% delle imprese intervistate lamenta "scarsa informazione sul tema della digitalizzazione". E' il problema più grande, seguito al 32,2% dalle difficoltà generate dalla burocrazia "ritenuta eccessiva per effettuare gli investimenti opportuni". Seguono poi la difficoltà nel trovare fornitori o consulenti in grado di assistere le imprese nell'innovazione (30,2%), la connessione internet debole (29,5%), la difficoltà ad accedere a finanziamenti per l'innovazione tecnologica (24,1%), la difficoltà nel reperire risorse qualificate (fornitori esterni) (22,6%), la difficoltà di acquisizione/formazione di competenze interne (20,9%). Quasi il 25% delle imprese ha trovato difficoltà eccessive, dettate dalla burocrazia, nell'accedere ai finanziamenti.

Burocrazia e mancanza di infrastrutture nel mirino delle imprese

Su un punto c'è ampia condivisione (77%) da parte delle piccole, medie e grandi imprese del terziario interpellate da Confcommercio: Roma e provincia è un territorio con criticità che vanno risolte prioritariamente per agevolare la transizione digitale. Gli aspetti che più di altri complicano il cammino delle imprese verso la transizione digitale sono risultati "la necessità di semplificazione delle procedure burocratiche per le relazioni con la pubblica amministrazione" (49,4%), la "necessità del completamento dell'infrastruttura" di connettività a banda ultralarga (Rete in fibra ottica e 5G), lo affermano il 42,1% delle imprese, la necessità di mettere a disposizione delle imprese dei soggetti che siano in grado di supportarle e assisterle nel processo della transizione digitale (31,9%), la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti per l'innovazione digitale (28,2%).

Solo un terzo delle aziende ritiene Roma competitiva

La città di Roma viene ritenuta una città competitiva per fare investimenti nel digitale da parte di poco più di un terzo delle imprese del terziario, tra quelle che hanno investito nell'evoluzione digitale negli ultimi due anni. Su una scala da zero a dieci, alla domanda 'Quanto ritiene che Roma sia una città competitiva per fare investimenti nel digitale?', il 66,7% ha dato una risposta negativa, con un voto compreso tra zero e sei, mentre il 33,3% ha dato una risposta positiva, avendo dato un voto alla Capitale compreso tra sette e dieci.