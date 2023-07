"Roma Future Week": l'appuntamento della Capitale col futuro

Da lunedì 11 a domenica 17 settembre si terrà nella Capitale la prima edizione del “Rome Future Week” la serie di eventi diffusi che proietta la Città Eterna nel futuro.

L’evento ideato da Scai Comunicazione vedrà svolgersi a Roma quasi 300 eventi diffusi in 200 differenti luoghi con la presenza coinvolgendo più di 100 Ambassador e imprese, pubbliche amministrazioni e università. Innovazioni, sfide del futuro, mobilità sostenibile, intrattenimento e inclusione saranno fra i vari temi di discussioni dei vari incontri ed eventi in tutta la città. Fra questi citiamo quello al Gazometro Eni ad Ostiense in cui 15 under di startup presenteranno progetti per migliorare Roma o quello al Palladium in cui l’Intelligenza Artificiale sarà messa in “discussione”. La manifestazione, come fanno sapere gli organizzatori, non è una sfida a Milano e alla Digital Week ma è la prova che a Roma le tecnologie e lo sguardo a futuro ci sono e si possono realizzare.

Gli eventi saranno sparsi in tutta la Capitale, ma quartier generale della manifestazione sarà la CTE – Casa delle Tecnologie Emergenti all’interno della Stazione Tiburtina. Altre piccole CTE sarà presenti anche nella periferia romana da Tor Bella Monaca a Corviale.

Come spiega l’assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli: “L’evento è in linea con la direzione suggerita dall’Europa sul tema dell’innovazione. Il futuro è sempre stato parte integrante di Roma fin dai suoi arbori e non potevamo dire di no a questa iniziativa che racconta l’innovazione tecnologica, sociale e culturale connettendo idee e persone”.

L’ingresso agli eventi è gratuito e basterà andare sul sito di Rome Future Week per studiare il calendario completo e scegliere a quale appuntamento partecipare. L’utente potrà basare le sue scelte seguendo i suoi interessi e facendosi consigliare dall’IA oppure da guide d’eccezioni quali ambassador, speaker e stakeholders.