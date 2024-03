A Roma e provincia le aziende cercano lavoratori, previsti 107 mila posti in tre mesi

Roma e provincia confermano il trend degli ultimi mesi facendo registrare dati positivi per quanto concerne le nuove opportunità di lavoro. Lo dice l’ultima rilevazione del progetto “Exelsior”, realizzato da Unioncamere con la collaborazione della Camera di Commercio di Roma. un bollettino mensile con il quale si vedono quante sono le entrate programmate nelle aziende romane e quali profili di lavoro cercano i privati.

Posti di lavoro nel trimestre marzo – maggio 2024

Se a marzo le entrate programmate sono state 36.250, con un aumento di più di 3 mila unità rispetto allo stesso mese dell’anno passato, nel prossimo trimestre si prevedono 107.190 posti di lavoro “potenziali”, in aumento rispetto allo stesso trimestre 2023 di 9.100 unità. Roma e provincia si confermano il punto di riferimento lavorativo della regione. In tutto il Lazio, a marzo, sono previste 43.600 entrate.

Assunzioni

Nel 25% dei casi, si legge ancora dal rapporto, le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Il restante 75% saranno a termine. In generale, le imprese di Roma e provincia che prevedono di assumere nuovo personale saranno pari al 15% del totale.

Quali figure vengono ricercate

Le entrate nel mondo del lavoro previste si concentreranno per l’84% nel settore dei servizi e per il 52% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. La laurea ed i titoli di studio pesano molto. Il 20% dei posti a disposizione, infatti, sarà destinato a personale laureato. Una percentuale non da poco se si tiene conto dei “tipi di profilo” ricercati. A marzo e nel prossimo trimestre, sul totale delle entrate previste, i posti saranno destinati per il 28% a dirigenti, specialisti e tecnici, il 24% a professioni commerciali e dei servizi, , il 19% per operai specializzati e conduttori impianti, 18% profili generici e 11% impiegati.

Difficoltà nel reperire figure professionali

Come accaduto anche con le precedenti rilevazioni, quasi il 40% delle aziende prevede di avere difficoltà nel trovare i profili ricercati. Inoltre, le imprese prevedono di assumere personale immigrato per una quota pari al 20%.

Settori

Interessanti i dati sugli ingressi nel trimestre marzo – maggio divisi per settori di attività. Nel comparto dei “servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone” sono previsti 14.180 posti, nei servizi di alloggio, ristorazione e turistici 15.650, nel commercio 12.560, nei servizi alle persone 11.730 e nelle costruzioni 10.320.