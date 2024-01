Le aziende di Roma cercano lavoratori, previsti 118 mila posti in tre mesi

I numeri continuano a crescere ma le aziende temono di non trovare il personale necessario. È quanto emerge dalle ultime rilevazioni del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere con la collaborazione dalla Camera di Commercio di Roma. Anche nel mese di gennaio 2024 e per i prossimi tre mesi, quindi fino a marzo 2024, le imprese della provincia di Roma cercheranno migliaia di figure professionali, con dati in netta crescita rispetto agli stessi periodi del 2023.

Le entrate nel mondo del lavoro

La ricerca è frutto dell’indagine mensile grazie alla quale viene chiesto direttamente alle imprese di quanti posti di lavoro avranno bisogno. Nel mese di gennaio, sono state programmate ben 44.620 entrate nella provincia di Roma, in crescita di 3.550 unità rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel Lazio, invece, le entrate complessive sono stimate sulle 53.100 unità. Parlando, invece, del trimestre gennaio – marzo 2024, sono 118.420 i nuovi posti di lavoro a Roma e provincia.

Tipo di lavori

Nel 32% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 68% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Come accaduto nel mese di dicembre 2023, ad essere protagonista è il settore dei servizi per il quale è previsto l’85% delle entrate complessive.

Pessimismo

Le aziende, che cercano per il 34% dirigenti, specialisti e tecnici, temono di non riuscire a trovare i profili desiderati. Lo dice il 39% delle realtà coinvolte nella ricerca che, tra l’altro, cercano soprattutto lavoratori under 30 nel 33% dei casi. Infine, le imprese prevedono di assumere personale immigrato per una quota pari al 17%.