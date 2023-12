Le aziende di Roma cercano lavoratori, a dicembre previsti 32 mila nuovi posti

Le imprese di Roma e provincia cercano nuovi lavoratori ma il 40% di queste teme di non riuscire a reperire i profili desiderati. È quanto emerge dalla rilevazione del mese di dicembre del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere con la collaborazione dalla Camera di Commercio di Roma. Lo studio serve a parlare direttamente con le aziende del territorio e capire verso quale direzione si muove il mondo del lavoro. In particolare, per il mese di dicembre 2023, sono attesi 32.600 nuovi lavoratori solo nel territorio romano, 4.730 in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Lavoratori nel settore dei servizi

Le entrate previste nelle aziende si concentrano per l’84% nel settore dei servizi e per il 50% nelle imprese con 50 e più dipendenti. Occorre sottolineare come nel 33% dei casi si parli di contratti a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel restante 67% i lavoratori saranno assunti a tempo. Il 27% dei nuovi posti di lavoro sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, una quota di gran lunga superiore alla media nazionale (19%). Il 35%, invece, saranno impiegati e professionisti del mondo dei servizi mentre solo 15,9% dei nuovi ingrassi a lavoro riguarderà operai specializzati e conduttori di impianti e macchine.

I timori delle aziende

Dallo studio emerge come in 40 casi su 100 le imprese prevedano di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Probabilmente questo è anche dovuto al fatto che per una quota pari al 63% delle entrate a lavoro viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore. Non solo, le aziende interpellate prevedono di assumere una quota del 20% di personale immigrato. Spazio, poi, ai giovani, visto che il 35% delle assunzioni interesseranno ragazzi e ragazze con meno di 30 anni.

Poco spazio per i laureati

Lo studio fa emergere come i laureati, almeno per il mese di dicembre 2023, non siano così richiesti. Delle 32mila nuove figure lavorative solo il 18% avrà una laurea. Il 30% avrò un diploma di scuola media superiore, stessa percentuale per chi ha una qualifica o diploma professionale mentre il 20% dei nuovi lavoratori avrà completato la scuola dell’obbligo.