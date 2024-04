A Roma e provincia non ci sono più saldatori, carpentieri e macellai

Cercasi disperatamente saldatori, carpentieri, operai specializzati nell’industria dello spettacolo e nelle lavorazioni alimentari. Chi oggi può garantire questi servizi potrebbe trovare lavoro a Roma nel giro di pochi minuti. È quanto emerge dall’ultima indagine di Unioncamere, in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, per quanto riguarda le entrate nel mondo del lavoro previste nel mese di aprile. Si analizzano, quindi, le richieste di forza lavoro delle aziende e le risposte che ricevono. Se per alcuni settori i privati non hanno difficoltà, in particolari campi trovare un professionista a Roma e provincia è quasi impossibile.

Mestieri impossibili

Ad aprile, tra fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica le aziende cercano 130 persone ma più della metà non verranno trovati. Secondo lo studio, infatti, il 78,5% delle posizioni rimarrà scoperta “per mancanza di candidati”. In sintesi, seguendo anche il trend dei mesi passati, alcune figure sono diventate quasi introvabili. Peggio va a chi cerca “operai specializzati nell’indusria dello spettacolo”: su 820 posizioni ricercate sono rimasti scoperti l’85,1% dei posti. Situazione analoghe per i macellai (76%). Ci sono alcune professioni nelle quali si riscontrano problemi analoghi anche se più della mancanza di candidati il problema è legato alla “preparazione inadeguata” dei candidati. Il 50% dei “tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi” non è reperibile perché non si trovano figure all’altezza dei compiti.

Le opportunità di lavoro a Roma e provincia

A Roma provincia ad aprile sono programmate 33.570 entrare, in calo di 1.670 unità rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nel 27% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 73% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Parliamo, lo ricordiamo, di dati raccolti con dei questionari somministrati direttamente alle aziende romane. Le informazioni contenute nel bollettino di aprile sono state acquisite nel periodo 19 febbraio 2024 - 05 marzo 2024, coinvolgendo più di 111.000 imprese.

Le entrate nel mondo del lavoro previste si concentreranno per l'85% nel settore dei servizi e per il 50% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Inoltre, il 26% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota superiore alla media nazionale (17%). Come anticipato, quello che preoccupa veramente le imprese è riuscire a trovare dei lavoratori: in 42 casi su 100 gli intervistati prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati.

La laurea non vale

Un dato molto interessante riguarda quello dei laureati. infatti, solo il 19% delle entrate previste è destinato a personale laureato. C’è un vero e proprio boom di richieste nel settore delle vendite, dei trasporti e distribuzione e nell’assistenza cliente