Roma si è fermata per 10 anni: Pil crollato, meno investimenti. La speranza è Expo 2030

Roma non ha fatto un passo in avanti negli ultimi dieci anni. Mentre altre capitali europee e città italiane, vedi l'eterna "nemica" Milano, hanno corso sviluppandosi e recuperando il gap, la Città Eterna si è seduta e ha peggiorato la sua situazione e i suoi abitanti fanno più fatica a barcamenarsi nei periodi di crisi. Il quadro, desolante, della situazione arriva da una ricerca frutto dell'unione di Banca d'Italia e Camera di Commercio di Roma: tra il 2008 e il 2018 Roma ha fatto fatica, più delle sue "cugine" europee. Il Pnrr, il Giubileo 2025 e (forse) Expo 2030 sono appigli vitali ai quali aggrapparsi per risalire.

Il report sullo sviluppo di Roma: economia ferma per 10 anni

Lo studio che ha messo insieme i dati di Banca d'Italia e Camera di Commercio sono impietosi. Un intero decennio gettato alle ortiche, dal 2008 al 2018, quindi dall'inizio dell'amministrazione di Gianni Alemanno fino a quasi metà di quella di Virginia Raggi, durante il quale Roma non ha saputo reagire correttamente alla crisi finanziaria. Meno investimenti pubblici e privati, più occupati meno qualificati, grandi imprese deludenti. Non c'entra niente il Covid, evento che si attesta subito dopo il periodo preso in considerazione. Il rapporto ("L'economia di Roma negli anni Duemila. Cambiamenti strutturali, mercato del lavoro, diseguaglianze") analizza una serie di cambiamenti strutturali e i punti di forza sui quali fare leva per ripartire.

La sfida persa anche contro Milano

"Il decennio perduto dell'economia romana è stato terribile, Roma si è piantata e non ha aumentato nè la sua produttività nè la sua capacità di creare ricchezza - ha commentato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio -. Questo ha significato il fatto che il posizionamento di Roma è andato scendendo non solo con le Capitali europee, ma anche con le città italiane e con quella di raffronto più importante: Milano. Roma non è riuscita a ricostruire un sistema economico in grado di interpretare una fase di grandi cambiamenti della globalizzazione e dell'innovazione. Ma non tutto è negativo: dal punto di vista sociale la città ha reagito bene, le imprese in quel periodo sono cresciute, ma erano troppo piccole e in settori tradizionali, gli occupati erano cresciuti, ma non era una buona occupazione, erano i 'lavoretti'. Dal punto di vista sociale è stato fatto un grande sforzo, ma dal punto di vista economico i risultati sono stati assai deludenti".

In meno di vent'anni il Pil pro capite è sceso dell'11%

Cosa dicono i numeri? Come si spiega l'immobilismo economico di Roma rispetto ad altre città europee e non solo? Le origini sono da individuare nel 2001: nell'area metropolitana di Roma, il Pil (prodotto interno lordo) pro capite, a prezzi costanti dei beni, era pari a circa 55.000 dollari. Sopra Berlino, Madrid e Atene, poco sotto Parigi. In circa vent'anni, fino al 2018, questo dato è sceso dell'11%. "Il negativo andamento del Pil pro capite - ha specificato Antonio Cinque, direttore della sede romana della Banca d'Italia - è spiegato da quello ancor più deludente della produttività del lavoro misurata come rapporto tra Pil e numero di occupati, diminuita del 15,8%, a fronte degli aumenti registrati da Berlino, Madrid e soprattutto Parigi. I settori che sono cresciuti di più sono quelli dei servizi tradizionali, a bassa intensità di conoscenza, come commercio e ristorazione. Questo ha determinato una perdita di specializzazione che è stata trainata soprattutto dal turismo, sempre più di massa e sempre meno spendente".

Qualità della vita peggiore: siamo come Atene

Quindi se da una parte Roma vanta centri di ricerca e università che eccellono nel mondo e creano figure professionali di altissima specializzazione, dall'altra non fa altro che produrre lavoratori a bassa intensità di conoscenza per lo più impiegati nei settori "low cost": questo crea una diseguaglianza pesante, una spaccatura sociale che abbassa la qualità della vita. La quota di abitanti soddisfatti è diminuita nel 2019 al 74,2%, divenendo inferiore alle percentuali di Parigi, Berlino e Madrid e avvicinandosi a quella di Atene. Al quadro economico si aggiunge il ruolo della pubblica amministrazione, che a Roma ha fatto registrare un arretramento in termini di addetti e di investimenti, la cui spesa si è espansa fino al 2012 per poi diminuire sensibilmente, attestandosi in termini pro capite su valori sempre inferiori a quelli dei Comuni italiani.

"Difficoltà sul Pnrr riflettono debolezza dell'amministrazione pubblica"

"Quello che è avvenuto in questi ultimi 20 anni a Roma è il riflesso di ciò che è successo nel Paese - spiega il vice capo dipartimento Economia e Statistica di Banca d'Italia, Andrea Brandolini - . Dal 2000 al 2019 il Pil pro capite, a parità di potere d'acquisto, ha perso oltre dieci posizioni rispetto alla media europea. A causa di alcuni tratti strutturali, tra cui la distribuzione dimensionale delle imprese, sbilanciata verso le piccole medie imprese, che hanno difficoltà a innovare e a posizionarsi sui mercati internazionali. Poi gli insufficienti livelli di istruzione, l'inefficienza della pubblica amministrazione e una insufficiente concorrenza in molti settori. Oggi possiamo rilevare un dato positivo, che è la notevole capacità di resistenza dell'economia di Roma e dell'Italia sulla pandemia. Questo è motivo di minor pessimismo. Ma i problemi che emergono dal rapporto rimangono. Per esempio - ha detto ancora - l'offerta della qualità dei taxi a Roma è inaccettabile, così come il saldo migratorio dei laureati ci deve preoccupare, perché vuol dire che questa città non è più in grado di attrarli e questo genera una perdita di capitale umano. E poi, le difficoltà legate al Pnrr riflettono la debolezza intrinseca dell'amministrazione italiana. Quando ragioniamo sul futuro dobbiamo pensare a un mondo che sta cambiando". E più volte è stato lanciato l'allarme sulla scarsità di risorse umane in dote agli uffici capitolini: Roma Capitale ha 86 dipendenti pubblici per 10mila abitanti, contro i 97 della media nazionale e i 110 di Milano.

DOSSIER - Quegli 8 milioni di euro per salvare le aziende in crisi che nessuno utilizza

Unindustria: "Roma è meno attrattiva"

"L'attrattività di Roma è scesa e la pubblica amministrazione ha abdicato al suo ruolo - commenta Angelo Camilli, presidente di Unindustria, tra i main partner della Capitale nella corsa a Expo 2030 -. Il dato sugli investimenti pesa tantissimo nello sviluppo della città e del suo valore aggiunto e si fa fatica anche nel rapporto tra istituzioni che fanno ricerca e le imprese. Anche il Pnrr spinge in questa direzione, ma si fa una fatica terribile a passare da una logica di spesa pubblica alla realizzazione di un progetto strutturale che pensi al dopo Pnrr. C'è una scarsa consapevolezza dei punti di forza delle nostre imprese, ma Roma e il Lazio hanno dei settori industriali molto importanti. Dobbiamo riportare al centro della politica industriale la crescita e lo sviluppo del nostro sviluppo imprenditoriale".

Angelilli: "Mancata visione condivisa"

Per la vicepresidente della Regione Lazio e assessora alle attività produttive, Roberta Angelilli, è mancata la visione condivisa: "L'elemento di maggiore fragilità credo sia quello di un disallineamento - ha detto - Il contesto a volte è mancato non solo per gli adeguati investimenti, ma non c'è stata una visione condivisa. E questa fragilità la dobbiamo superare insieme. A Roma e nel Lazio ci sono punti di forza straordinari, come l'aerospazio e la farmaceutica. Si può fare di più, ma questa è una regione competitiva". Monica Lucarelli, assessora alle attività produttive di Roma Capitale, ha puntato sulla necessità di lavorare sulla qualità dei dipendenti della pubblica amministrazione e sugli investimenti che sono stati "scarsi. Per troppi anni - ha detto- la pubblica amministrazione ha investito poco e questo vuol dire anche non allenarsi a fare i bandi di gara. E poi è importante trovate un collegamento tra ricerca e imprese. Ma Roma non ha luoghi di aggregazione dei cervelli. Ecco perché abbiamo usato i Pui, i Piani urbani integrati, per portarli a Tor Bella Monaca, Santa Maria della Pietà e Corviale: è un modo concreto per aumentare le competenze".