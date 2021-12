Roma è la settima città al mondo dove il petrolio costa di più

Roma è tra le 10 città al mondo in cui il costo del petrolio è tra i più alti. A dirlo l'Economist nel report annuale "Worldwide Cost of living 2021", che indaga infatti i costi sostenuti mediamente in 173 città in tutto il mondo. Nell'indagine internazionale Roma è presa a campione come città italiana e si piazza, globalmente, al 48° posto tra quelle dove il costo della vita è più alto, 16 posizioni indietro rispetto al 2020 a causa della riduzione dei prezzi nei settori dell’abbigliamento e dei beni di prima necessità.

Secondo l’indagine dell’Economist la Capitale figura tra le 10 città al mondo dove il greggio costa di più: in soli 10 anni si è passati da 2.37 dollari a litro (circa 2.10 euro) a 1.98 dollari (1.76 euro), quindi il prezzo è sicuramente diminuito dal 2011 a oggi, ma tuttora Roma si piazza nella top ten delle metropoli con l’oro nero alle stelle, dove in pole position c’è Hong Kong con 2.50 dollari nel 2021.

L’aumento dei prezzi, evidenzia lo studio, è strettamente connesso alla pandemia che avrebbe influenzato le produzioni, il reperimento di risorse e l’approvvigionamento a causa delle misure legate al Covid, con forti restrizioni nello scambio di materie e negli scambi commerciali.