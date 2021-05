Inaugurato a Roma il primo centro medico dedicato ai dipendenti di Poste Italiane

Lunedì 17 maggio è stato inaugurato a Roma “Poste Centro Medico”, il primo centro medico aziendale d’eccellenza polispecialistico dedicato ai dipendenti di Poste Italiane di tutta Italia, ai loro familiari e ai pensionati. All’inaugurazione della struttura, realizzata nella sede centrale di Poste Italiane a Roma, erano presenti la Presidente Maria Bianca Farina. Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante e il Condirettore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco.

La struttura

Poste Centro Medico è composto da undici ambulatori e tre sale di attesa e si avvale di professionisti provenienti dalle più importanti strutture sanitarie nazionali per offrire visite specialistiche e servizi diagnostici specializzati in diverse aree mediche: dalla cardiologia alla dermatologia, dall’ortopedia alla pediatria, senologia. Il centro dispone di un servizio di diagnostica per immagini a supporto di ogni area medica. Il Direttore Clinico e sanitario è il Professor Francesco Cognetti. Grazie al Piano Sanitario aziendale, al quale hanno già aderito oltre 100mila dipendenti di Poste Italiane, la struttura garantisce tariffe convenzionate estremamente vantaggiose.

I commenti

"Un polo di eccellenza per qualità e dotazioni” - dichiara Maria Bianca Farina Presidente di Poste Italiane. Che sottolina come il “Poste Centro Medico è dedicato alle donne e agli uomini di Poste Italiane in prima linea in questa lunga pandemia".

Per Nicola Zingaretti il polo va incontro a categorie di lavoratrici e lavoratori, e fa parte di quelle iniziative in grado di aumentare la sicurezza di tutti i cittadini. "La salute è un diritto che va garantito. In ogni posto e in ogni momento” - ricorda il Presidente della Regione Lazio.