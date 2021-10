A Roma nel 2022 la più importante fiera internazionale del turismo golfistico

Tra un anno Roma ospiterà uno degli appuntamenti più attesi per appassionati di golf e business. Tra il 17 e 20 ottobre 2022 si svolgerà infatti a Roma "IGTM 2022", il più grande evento B2B a livello mondiale per il settore del turismo golfistico, una nicchia in fortissima espansione che si contraddistingue da sempre per i benefici economici che produce attraendo turisti e visitatori, favorendo la visita e valorizzazione della città che ospita l'iniziativa.

L'evento avrà luogo tra i Padiglioni della Nuova Fiera Roma, lo Sheraton Parco de’ Medici e gli Studi di Cinecittà e vede il coordinamento del Convention Bureau di Roma e Lazio, il contributo della Regione Lazio ed ENIT, aggiungendo un’altra tappa fondamentale per la città di Roma versola Ryder Cup 2023.

Appuntamento per oltre 1200 buyers e operatori del mercato turistico

Ogni anno, tra gli stand della fiera, si incontrano oltre 1200 tra buyers ed operatori, che gestiscono la quasi totalità dei flussi internazionali relativi a questa specifica fetta del mercato turistico. Roma, che non ha mai ospitato questo evento in passato, attira moltissima attenzione da parte dei buyer, che scalpitano per arrivare con un anno di anticipo nella città che diventerà il centro del mondo sportivo e non solo durante la Ryder Cup 2023.

“Dopo Marrakech e Cardiff tocca alla nostra Regione ospitare IGTM. La vittoria della candidatura è una notizia che accogliamo con entusiasmo perché rappresenta un’occasione unica per rafforzare le politiche di rilancio del turismo su cui stiamo lavorando” - afferma l’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa Valentina Corrado - “Che turismo e sport rappresentino un binomio unico, lo dimostra il successo economico e turistico degli eventi sportivi svolti a Roma e nel Lazio negli ultimi anni. Per questo la presenza di esperti e appassionati di golf, e più in generale di operatori turistici e di settore, sarà un’opportunità per andare oltre la ripartenza, nonché una chiave per dare risalto alle Convention Bureau Roma e Lazio e alle nostre bellezze, così da rendere il turismo del Lazio maggiormente competitivo su scala internazionale”.

“Il passaggio di testimone a Roma rappresenta un altro forte segnale di ripartenza del settore fieristico/congressuale, che è tra i più devastati dall’ondata della Pandemia, da cui ancora oggi si fa fatica a riemergere”, conferma il Presidente del Convention Bureau di Roma e Lazio – Stefano Fiori.

Un rilancio per Roma dopo due anni di fermo turistico

L’evento ha già dimostrato di contribuire ad accrescere il Pil turistico dei Paesi ospitanti. Il settore golfistico è resiliente e ci offre numeri incentivanti. "Il Pil è destinato a crescere di 5,36 miliardi di dollari nel periodo 2020-2024, post COVID-19, progredendo a un CAGR del 4% durante il periodo di previsione (11% fino al 2029)", sostiene anche Maria Elena Rossi, Direttore Marketing dell’ENIT.

“Siamo orgogliosi, felicissimi, che dopo un intenso lavoro durato tre anni possiamo finalmente dire di avercela fatta! IGTM 2022 sarà in a Roma. Per tutta l’economia italiana, particolarmente quella turistica, è un segnale importantissimo che ci lancia finalmente al di là dei momenti bui della pandemia", conclude Pietro Piccinetti – Direttore Generale Fiera Roma.