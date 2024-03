Roma aumenta il contributo per le commissioni bancarie a favore degli albergatori romani

In attesa di capire se verrà modificata la tassa di soggiorno, gli albergatori romani esultano per l’approvazione, arrivata dall’Assemblea capitolina, di una delibera che aumenta il contributo forfettario da riconoscere ai gestori delle strutture ricettive, a copertura delle commissioni interbancarie per l’incasso dell’imposta comunale. Si passerà, quindi, dall’1,5% del 2023 all’1,8% del 2024. Adesso, però, serve trovare i fondi per rendere effettivi i ristori.

Tassa di soggiorno

La tassa di soggiorno è quell’obolo che ogni turista che alloggia in una struttura ricettiva di Roma deve pagare. Dopo gli aumenti arrivati nel 2023, chi alloggia in un ostello deve pagare 3,5 euro al giorno mentre per gli affittacamere la tassa si attesta sui 7 euro. Chi, invece, può permettersi un 5 stelle, deve sborsare 10 euro al giorno. Sei euro, infine, per gli ospiti dei bed and breakfast presenti in città. un balzello odiato dagli albergatori dato che deve essere inserito direttamente nel conto complessivo che si presenta al cliente a fine soggiorno. Tra l’altro, a gennaio, albergatori e gestori di b&b avevano deciso di fare causa al Comune perché convinti che quei soldi, che dovrebbero essere destinati al potenziamento del turismo, vengano utilizzati per risanare i buchi di bilancio.

Esattori per il Campidoglio

Quindi, oltre a dover presentare un prezzo più alto ai clienti rispetto all'effettivo valore delle stanze, gli albergatori, o almeno quelli che poi versano la tassa nelle casse del Comune di Roma, fungono da veri e propri esattori per conto del Campidoglio. Non solo. Visto che la stragrande maggioranza dei pagamenti avviene per via telematica, gli esercenti si ritrovano a dover pagare le commissioni bancarie su cifre che, ovviamente, comprendono anche la tariffa.

Contributo per le commissioni bancarie

L’Assemblea capitolina ha deciso di riconoscere ai gestori delle strutture ricettive a copertura delle commissioni interbancarie, un contributo dell’1,8%, con un aumento dello 0,3% rispetto al 2023. Infatti, già lo scorso anno era stato deliberato questo sostegno al quale, tuttavia, non è ancora intervenuto il decreto attuativo. Questo significa che, almeno per il momento, gli esercenti non hanno ancora visto un euro di rimborso.

Riforma

Questo provvedimento “rappresenta un successo per la nostra organizzazione, che da tempo si batteva per questa riforma, e nei fatti un più equo ristoro per l’attività di responsabile del contributo che i gestori delle strutture ricettive esercitano per conto del Comune” ha detto, in una nota, il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli che attende, altresì, l’immediata adozione delle determinazioni dirigenziali che renderanno operativi i ristori sia per il 2023 che per il 2024.

“Siamo grati a Roma Capitale per l’aver finalmente raccolto le nostre esortazioni – continua Roscioli - affinché la riscossione del contributo non rappresentasse, oltre che un impegno, un’attività in perdita per gli albergatori ed auspichiamo che una percentuale fissa delle notevoli entrate che da esso derivano ogni anno all’amministrazione possa essere impiegata per la promozione del settore ed il decoro cittadino, come sarebbe logico e giusto”.

Riforma della tassa di soggiorno

A febbraio di quest’anno, la commissione bilancio del Senato ha approvato una risoluzione che prevede modifiche sostanziali per la tassa di soggiorno. Il provvedimento, che deve essere ratificato, prevede un abbandono delle tariffe fisse per andare a prevedere un calcolo proporzionale al costo delle stanze. Cosa più importante, si prevede che l’imposta non venga più conteggiata nel prezzo della locazione. Toccherà al turista pagarla “a parte” e, soprattutto, toccherà direttamente all’amministrazione comunale riscuotere l’obolo. In questo modo si sgraverebbero gli esercenti da questo compito e si eviterebbero, così, i furbetti che evadono l’imposta. L’ultimo paletto fissato dalla risoluzione è quello relativo alla destinazione del ricavato che dovrà essere utilizzato solo per progetti per il turismo, da studiare insieme alle associazioni di categoria.